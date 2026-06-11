Música
Xoel López compondrá el nuevo himno del Deportivo
El reconocido músico coruñés compondrá una obra que busca unir pasado, presente y futuro del club blanquiazul.
El cantautor Xoel López, artista destacado de la música española contemporánea y reconocido aficionado del Deportivo de A Coruña, compondrá el nuevo himno del club, según ha anunciado este jueves la entidad.
"El RC Deportivo y Xoel López unirán sus caminos en uno de los proyectos culturales y emocionales más relevantes de la historia reciente del Club: la creación del nuevo himno deportivista, una iniciativa que responde a una demanda histórica de la afición y que supone además un hito dentro de la identidad sonora de la entidad", apunta el club.
El reconocido músico coruñés será el encargado de escribir y componer una obra concebida "para representar la identidad del Dépor desde una mirada contemporánea, respetando profundamente la historia, los símbolos y los valores que han acompañado al Club y a su afición a lo largo de generaciones".
El nuevo himno, apunta la entidad coruñesa, nace con la vocación de convertirse "en un elemento de unión para todo el deportivismo, conectando pasado, presente y futuro a través de una creación que pondrá en valor el sentimiento de pertenencia, el orgullo de ciudad, la resiliencia y el vínculo emocional que existe entre el RC Deportivo y A Coruña".
El proyecto contará, además, con varias colaboraciones artísticas y musicales estrechamente vinculadas al ámbito de la música tradicional y la cultura popular coruñesa, reforzando así el carácter colectivo y representativo de una composición pensada para emocionar e identificar a toda la familia deportivista.
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