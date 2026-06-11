Quién es Xavier Atance, detenido por agresión sexual: productor de 'Cravan vs Cravan' y 'El pallaso i el Führer' de Eduard Cortés, otro denunciado por acoso

El productor Xavier Atance (Barcelona, 1960) ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra este miércoles por la tarde por la presunta agresión sexual a tres trabajadoras de 24, 26 y 30 años. Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, las tres trabajadoras afirman que el productor es un "manipulador" que ejercía su posición de poder para aprovecharse de ellas y hacerlas creer que solo podrían tener sitio en la industria audiovisual si trabajaban en su productora, Benecé Produccions SL.

La primera denunciante ha declarado que Atance la violó en su casa después de una noche de fiesta en la discoteca La Paloma de Barcelona, aprovechándose de que se encontraba en un estado de semiinconsciencia. La segunda víctima, que trabajó con Atance durante 6 años, ha acusado al productor de "buscar siempre un trato muy personal" y que siempre traspasaba los límites en el trabajo. En el caso de la tercera mujer, esta ha anunciado que durante el tiempo que trabajó con él, la maltrató psicológicamente y la acosó sexualmente. La Unitat d'Investigació de Les Corts no descarta que haya más denuncias de otras mujeres, dado los años de trayectoria de Atance en el sector y los cuarenta que lleva al frente de Benecé Produccions SL.

Atance es productor de cine y socio fundador y jefe de la productora audiovisual Benecé Produccions SL, que fue creada en 1986, y es miembro de la junta del Clúster Audiovisual de Catalunya. Fue presidente del PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya) del 2006 al 2012 y también fue el primer presidente de PROA (Productors Audiovisuals Federats). Además, fue gerente de Barcelona Media SA (1989-1991) y administrador de la editora musical Plusmusic (1992-2000).

Con Benecé Produccions SL ha realizado spots institucionales para el Ayuntamiento de Barcelona, así como vídeos publicitarios para el Grec, Nestlè, bonÀrea, Desigual o el Mobile World Congress. También ha realizado programas para TV3 y ceremonias de eventos culturales y deportivos como el Festival El Sol (1987-2025), los Premis Internacionals Ramon Llull (2024), la Gala del Fútbol Femenino Europeo de Mundo Deportivo (2021-2024) y la Nit de les Venus del Festival FILMETS (2024-2025), entre otras.

Además, ha producido un gran número de películas y documentales, entre los que se encuentran ‘Dies d’agost’ de Marc Recha, 'Cravan vs. Cravan' y 'Los condenados' de Isaki Lacuesta, 'Maragall i la Lluna' de Josep M. Mañé y Francesca Català, 'El caso Pinochet' de Patricio Guzmán, 'El pallaso i el Führer' de Eduard Cortés (quien también fue denunciado en 2024 por acoso sexual), 'Fènix 11·23' de Joel Joan, 'El cadáver de Anna Fritz' de Héctor Hernández Vicens, 'El sueño de Sigena' de Jesús Garces Lambert, y el reciente film 'Mi cielo tu infierno' de Alberto Evangelio.

En 2006, su productora impulsó, junto a la Televisió de Catalunya y el Auditori, el Circuit Català de Cinema Digital; en 2009, ayudó a la recuperación dels Cinemes Girona de Barcelona; en 2012, sacó Benecé Online, un portal de 'streaming' homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y en 2017, junto a Bonita Films, creó Browsing Agency, una agencia digital desde donde gestiona sus contenidos digitales y los de otros clientes.