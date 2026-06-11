El valenciano Juan de la Rubia pone música al sueño de Gaudí ante el Papa: "Fue un momento de un valor incalculable”

El valenciano Juan de la Rubia, organista titular de la Sagrada Família de Barcelona, fue este miércoles uno de los protagonistas sonoros de la histórica ceremonia en la que el papa León XIV bendijo la torre de Jesucristo y la cruz que culmina la basílica ideada por Antoni Gaudí. Natural de la Vall d’Uixó, el músico puso el órgano al servicio de una celebración que coincidió con el centenario de la muerte del arquitecto y que convirtió el templo barcelonés en uno de los grandes escenarios religiosos, culturales y simbólicos del año. La propia Sagrada Familia había presentado el acto como uno de los momentos más significativos de su historia reciente, con una misa solemne presidida por el Papa y la posterior bendición de la torre central de la basílica.

Para De la Rubia, que lleva años vinculado al templo, no ha sido una actuación más. “Es un momento que llevábamos preparando en la Sagrada Família desde hace muchísimo tiempo, con mucha ilusión”, explica el organista valenciano. La música, añade, fue concebida como “un elemento muy importante” de la celebración litúrgica, pero también como una prolongación simbólica del propio edificio: “Como parte de la música interior que resuena también por las torres y que se eleva hasta la torre de la cruz, hasta la torre de Jesús”.

Un templo que es un instrumento

El reto no era solo acompañar una misa presidida por el Papa, sino hacerlo en un espacio que Gaudí imaginó casi como un instrumento. De la Rubia recuerda que el arquitecto concedía al canto coral un papel central en la liturgia y que esa idea estuvo muy presente en la preparación musical del acto. “Ha sido un proceso creativo muy coral, nunca mejor dicho, también por la participación masiva de 600 cantores”, señala. Para Gaudí, explica el organista, “el canto coral era la mejor forma de hacer música en la iglesia” y “la expresión más sincera del ser humano”. Con esos parámetros, y con “toda la idea gaudiniana de la música en la Sagrada Familia”, se diseñó la celebración.

El repertorio combinó el patrimonio litúrgico catalán con la tradición sacra europea. Según De la Rubia, la programación tuvo en cuenta la importancia de centros como Barcelona o Montserrat y de los compositores vinculados a la escuela montserratina, pero también abrió la mirada a autores de dimensión europea. En la misa hubo música coral sacra de Mendelssohn, Elgar y Gounod, entre otros, con la voluntad de “ofrecer esa visión propia de la Sagrada Família o de la música litúrgica catalana y a la vez expandirla a la música universal a nivel europeo”.

La dimensión musical de la basílica va mucho más allá del órgano que acompaña las celebraciones. De la Rubia subraya que Gaudí concibió la Sagrada Familia “prácticamente como un instrumento musical, igual que una orquesta con sus diferentes secciones instrumentales”. El arquitecto, recuerda, situó en su proyecto distintos espacios para hacer música: una tribuna para más de mil cantores, zonas para voces masculinas y un espacio a gran altura vinculado al órgano y a la capilla de música. “Al final, lo que hace Gaudí es diseñar una basílica en la que desde prácticamente todos los puntos surge música”, resume el organista. Esa alternancia, dice, crea “ese espectáculo sonoro estereofónico maravilloso que es la Sagrada Familia”.

Juan de la Rubia / Rafa Arjones

"Nada se igual a la presencia del Santo Padre"

La ceremonia del miércoles 10 de junio culminó la inauguración de la torre de Jesucristo, el elemento más alto y simbólico del proyecto de Gaudí. Tras la misa, León XIV bendijo la torre y el acto finalizó con la iluminación del templo y un espectáculo visual sobre el cielo de Barcelona. La torre alcanza los 172,5 metros y está coronada por una cruz tridimensional de cuatro brazos de 17 metros, según los datos difundidos tras el acto.

Para el organista valenciano, la presencia del Papa situó la celebración en una escala excepcional. “En la Sagrada Familia hemos tenido celebraciones importantes a nivel litúrgico y también con presencia de personalidades importantes, pero evidentemente ninguna se iguala a la presencia del Santo Padre”, reconoce. El momento tuvo, para quienes aman el templo, “un valor incalculable” en muchos aspectos, “especialmente en el aspecto espiritual y emotivo”. En su caso, participar en la programación musical y tocar en una celebración así fue “una oportunidad creativa de desarrollo personal” y una experiencia “muy bonita y muy gratificante”.

El peso histórico del acto no le hizo perder la calma, aunque sí dejó huella. “Al final no es muy diferente de lo que sería una celebración normal, con lo cual eso no debería provocar nervios ni tensiones”, admite. Pero inmediatamente reconoce que, por todo lo que rodeaba a la ceremonia, “uno tiene también sus procesiones internas”. “Lo pudimos gestionar bien y con mucha ilusión”, concluye.

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Juan de la Rubia es uno de los organistas españoles con mayor proyección internacional. Formado inicialmente con su padre y con Ricardo Pitarch, desarrolló después su educación artística en distintas capitales europeas con maestros como Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard, Montserrat Torrent, Olivier Latry y Ton Koopman. Ha actuado en escenarios de más de treinta países, entre ellos el Palau de la Música Catalana, el Auditorio Nacional de Madrid, la Gewandhaus de Leipzig, la Elbphilharmonie de Hamburgo o la Philharmonia de San Petersburgo, además de catedrales e iglesias de referencia como Westminster, Viena, Colonia, Ginebra, Bogotá, Ciudad de México o Saint-Sulpice de París.