Estas son las causas de la cancelación del Tenerife Music Festival este viernes por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Tenerife está obligando a reorganizar el día a día de la isla. Calles cortadas, instalaciones cerradas, clases suspendidas y promoción del teletrabajo son la tónica para una jornada en la que se pretende que este evento multitudinario cuente con las máximas condiciones de seguridad, tanto para la comitiva como para los miles de asistentes que se acercarán tanto a Santa Cruz como a La Laguna para ver al pontífice de cerca.

Lo que la mayoría no espera a estas alturas es la suspensión de la jornada del viernes del Tenerife Music Festival, un evento que se iba a celebrar en la explanada del muelle capitalino, muy cerca de donde será la misa del papa.

La noticia de la cancelación se conoció este miércoles, generando un gran revuelo en redes. Y más teniendo en cuenta que, si bien desde el mes de febrero se sabe que León XIV visitará la isla este viernes, la suspensión se produce apenas dos días antes de la celebración del evento. Pero, ¿cuáles son las causas?

Razones de la suspensión

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha decidido suspender este festival dos días antes, debido a que este miércoles es cuando el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha activado la alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) por eventos multitudinarios en las dos islas que visitará el pontífice, iniciándose en Tenerife desde las 08:00 horas del viernes.

De esta manera, aunque hasta ahora los organizadores contaban con todos los permisos en regla, ha sido este miércoles cuando ha surgido la negativa definitiva.

¿Qué supone la activación de la alerta?

Esta situación de alerta se activa por la simultaneidad y magnitud de los eventos previstos en la isla, que conllevarán una elevada concentración de personas y, por tanto, genera "afecciones a la movilidad y a los servicios esenciales". De esta manera, según explica el Gobierno canario, la declaración de la alerta "facilita la coordinación operativa entre todos los organismos intervinientes, permite el seguimiento permanente de la evolución del evento desde los órganos de coordinación de emergencias, la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios y la adopción de medidas de respuesta de forma rápida y coordinada ante cualquier incidente que pudiera afectar a la seguridad de las personas o al normal desarrollo de las actividades previstas".

Además, esta alerta también "facilita la difusión de recomendaciones de autoprotección dirigidas a la ciudadanía, tales como planificar los desplazamientos con antelación, utilizar preferentemente el transporte público cuando sea posible, informarse de las restricciones de tráfico o accesos previstas y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, así como de la propia organización del evento".

¿Qué pasará con las entradas?

Ante esta situación excepcional, la organización del festival plantea diferentes opciones para quienes ya hayan adquirido sus entradas para la jornada del viernes, en la que iban a actuar Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato: