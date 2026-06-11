Rosana, unas ‘Lunas rotas’ con espíritu de fiesta mayor en la noche inaugural del festival Blaumarí Music

Hace 30 años, Rosana dio el paso de componer para otros a ponerse ante el micro y bajo los focos, y su primer álbum, el excelente ‘Lunas rotas’, rompió las listas de ventas y se colocó en primera línea de una nueva escena de cantautores con ‘punch’ comercial (Pedro Guerra y Javier Álvarez entre ellos). El disco salió el 10 de junio de 1996, y justo tres décadas después, este miércoles, compareció ella en el Blaumarí Music para ofrecer su primer concierto en siete años, arranque de una gira bautizada con el nombre de ‘Vamos a star’.

De su período de reflexión ha salido un proyecto llamado ‘OMOW’ (siglas de ‘Otro mundo, our world’), que incluye este ‘tour’, una docuserie (en Amazon) y un programa social. En el centro parece situarse el aniversario de este álbum importante, al que acudió en las dos primeras canciones de apertura, ‘Sin miedo’ y ‘Bebes de mí’. Fue igualmente la noche de estreno de Blaumarí Music, festival debutante que despliega su escenario sobre las aguas del puerto, ante un Moll de Barcelona en el que ha dispuesto gradas y ‘village’, con el perfil de la ciudad como telón de fondo.

El cumpleaños de ‘Lunas rotas’ invitaba a pensar en conciertos temáticos, pero no fue el caso. Rosana se decantó por un ‘grandes éxitos’ que vino a ilustrarnos cómo se ha alejado de aquel disco a lo largo de los años. Si en aquella grabación mandaba lo acústico, la madera, en su regreso retomó su formato más eléctrico y rockero, portador de más energía pero también más impersonal y tendente al cliché. Destacó ahí ese eufórico momento pop llamado ‘Soñaré’. Lo que sorprendió fue la interpretación vocal, extrañamente áspera y despeinada. En cierto momento, ella apuntó al humo de la iluminación. “Me corta la voz, porque tengo alergia. ¿Podéis dejar de soltarlo, por favor?”.

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Las cosas mejoraron, pero solo un poco. Para quienes esperaran una inmersión en ‘Lunas rotas’, y en sus sutilezas, no fue su noche. Fue incomprensible que entrara en escena un pastel de cumpleaños del álbum en cuestión, rindiéndole honores, y que luego, en el bis, los trofeos de ese disco, ‘Si tú no estás’, ‘El talismán’ y ‘A fuego lento’, las cantara Rosana encadenándolas en un ‘medley’, mezclándose con el público e invitándolo a bailar la conga. Un giro final hacia la fiesta mayor que no habíamos visto venir.