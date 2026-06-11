El Parlamento aragonés reprueba a Urtasun por calificar la sentencia de Sijena de "verguenza" con los votos de PP, Vox, CHA, A-TE e IU y la abstención del PSOE

El Parlamento aragonés ha aprobado con los votos favorables de PP, Vox, CHA, Aragón Teruel Existe e Izquierda Unida y la única abstención del PSOE la reprobación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por sus recientes declaraciones sobre los bienes de Sijena en las que calificó la sentencia del TS de "vergüenza".

La iniciativa referida a Urtasun ha aparecido durante la exposición en forma de enmienda de adición dentro de una proposición no de ley presentada de forma conjunta por PP y Vox en la que se reivindica que los bienes y pinturas murales de Sijena son "parte irrenunciable del patrimonio histórico artístico y cultural de Aragón y de España".

La negativa de los proponentes a aceptar las enmiendas presentadas y a votar los diferentes puntos de la iniciativa por separado ha forzado a los grupos a posicionarse por el conjunto de la proposición no de ley.

La iniciativa insta por un lado al Gobierno de Aragón a adoptar todas las medidas, incluida la ejecución forzosa de la sentencia del TS que ordena la devolución de las pinturas murales. Y por otro le pide al Ejecutivo aragonés que inste al Gobierno de España a que garantice el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales en todo el país, "evitando situaciones de desobediencia institucional incompatibles con el Estado de derecho".

Además, reconoce la labor de instituciones, asociaciones, entidades civiles y ciudadanos aragoneses en defensa del patrimonio de Sijena y de la dignidad histórica de Aragón y le piden al Gobierno de Aragón el impulso de "un gran proyecto cultural y museístico" para el Monasterio de Sijena, además de que promueva iniciativas educativas, culturales y divulgativas que permitan transmitir a las nuevas generaciones su importancia histórica, artística y simbólica".

El diputado de Vox David Arranz ha defendido que la sentencia del TS sobre los bienes de Sijena, "zanja categóricamente el litigio a nuestro favor, ordenando la devolución inmediata de las pinturas murales y los bienes retenidos".

Y ha aludido a las recientes declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que se ha referido como "el nada imparcial y amigo de los intereses de Cataluña", en las que calificó la sentencia de "vergüenza".

También ha criticado la postura de las instituciones catalanas, "que se vienen negando a colaborar y a cumplir con los dictados de las sentencias judiciales, vuelven a recurrir una y otra vez a maniobras dilatorias y a excusas técnicas para retrasar su deber de cumplir de forma efectiva y en el plazo con la sentencia" en lo que ha calificado de comportamiento "obstruccionista".

Pero Arranz ha advertido que "no estamos únicamente ante una disputa patrimonial, estamos ante un problema institucional de primer orden, el desafío reiterado al Estado de Derecho porque el conflicto de Sijena evidencia cómo el nacionalismo catalán ha utilizado el patrimonio histórico como instrumento político y de confrontación territorial, con reiterados intentos de incumplir resoluciones judiciales firmes.

Frente a ello, ha asegurado que Aragón defiende "la igualdad de todos los territorios, el respeto al Estado de Derecho y la recuperación de nuestro patrimonio, que no puede convertirse en moneda de cambio del separatismo ni quedar sometido a intereses ideológicos".

Por su parte, el diputado del PP Gerardo Oliván, ha lamentado las declaraciones del ministro Urtasun por ser "tremendamente irresponsables" y ha abundado en la necesidad de su reprobación: "No es una opinión cualquiera, no es la opinión de un ciudadano de la calle, es la opinión del ministro del Gobierno de España. Y cuando un ministro desacredita una sentencia firme, está erosionando la confianza en el Estado", ha advertido.

Un mensaje a su juicio "muy peligroso" para la sociedad que "no resulta "un hecho aislado" en los grupos de izquierda, "que respetan las resoluciones cuando les gustan y las cuestionan cuando no encajan en su agenda ideológica", para lo que ha aludido a lo sucedido en los últimos años en Cataluña. "Es el verdadero problema de fondo, no es solamente Sijena, es el respeto al Estado de derecho".

EL PSOE PIDE "BAJAR EL SUFLÉ"

La diputada socialista Lorena Canales ha comenzado aclarando que su grupo no está de acuerdo con las declaraciones del ministro Urtasun y que si no se cumple la sentencia, "el PSOE Aragón se pondrá en cabeza y hará todo lo que haya que hacer para que se cumpla y los bienes estén en Aragón".

Pero ha argumentado que la iniciativa no incluye ninguna novedad más allá de las declaraciones del ministro y que PP-Vox vuelven con "el raca-raca de Aragón contra Cataluña y Cataluña contra Aragón", algo, de lo que, ha advertido, "la ciudadanía está hasta el gorro". Por ello ha instado entre todos "a bajar un poquito el suflé" y dejar trabajar a los técnicos, "a los de aquí y a los de allí".

Desde CHA, Mascún Ariste ha defendido el regreso de los bienes como una cuestión "de justicia, de patrimonio y de respeto a las resoluciones judiciales" y ha reclamado no incurrir en una "batalla identitaria" entre Aragón y Cataluña.

En ese sentido, ha echado en falta en la iniciativa cuestiones reclamadas por la plataforma Sijena Sí como un plan director para el monasterio, la creación de un patronato, la contratación de los mejores expertos, una planificación rigurosa de las obras pendientes y un proyecto cultural y museístico ambicioso de cara al futuro. "Y consenso" para defender el paisaje de Sijena frente al impacto del proyecto eólico".

Por Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte ha lamentado que PP y Vox no hayan atendido su enmienda para proteger el paisaje y entorno del Monasterio de Sijena frente a la amenaza que supone instalar en la trasera del edificio cinco molinos de grandes dimensiones. "Intentar disociar un bien de interés cultural de su entorno va en contra de la propia legislación vigente. Un bien cultural es el bien y el entorno que lo circunda", ha reivindicado antes de calificar de "aberración" promover un gran proyecto museístico en Sijena y no tener en cuenta el impacto de los molinos que se pretenden instalar allí.

Y desde IU, Marta Abengochea ha razonado el sí de su agrupación a la proposición en su conjunto en "la defensa del patrimonio y el cumplimiento de las sentencias" y "por haber puesto por delante el interés general al rodillo de PP y Vox", que no han aceptado sus dos enmiendas para eliminar del segundo punto la alusión a las "dilaciones y excusas técnicas" esgrimidas por el MNAC y la Generalitat; así como el tercer punto, en el que se reclama al Gobierno de España que garantice el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales en todo el territorio nacional.