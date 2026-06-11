Miquel Barceló exhibe por primera vez sus 'Grabados de Barcelona' en la Galeria Artur Ramon

Seres marinos como peces, crustáceos, pulpos o calamares, plantas, hortalizas, vacas, tres autorretratos o una selección de xilografías de escritores de diferentes épocas y lenguas como Gérard de Nerval, Miquel Bauçà, Dylan Thomas, Vladimir Nabokov o José Lezama Lima forman parte de la exposición 'Miquel Barceló. Grabados de Barcelona'.

La galería Artur Ramon de la capital catalana acoge hasta el 9 de octubre este proyecto expositivo, en el que se exhiben por primera vez una treintena de grabados del artista mallorquín, de entre 2010 y 2026, que dan cuenta de su proceso experimental y matérico, en colaboración con los impresores Joan Roma y Takeshi Motomiya, con taller en la capital catalana.

Desde el año 1990, Barceló no exponía obra inédita en una galería barcelonesa, pero ahora, según ha explicado este jueves en rueda de prensa, "se ha dado el momento y tiene sentido".

Además, junto al galerista Artur Ramon y el comisario de la muestra, su amigo desde la adolescencia Enrique Juncosa, ha desvelado que le gusta más "hacer las cosas que exponerlas".

"No me gusta mucho hacer exposiciones en una galería, me gusta más pintar. No hay nada raro en esto", ha abundado.

En esta obra gráfica, explora todo tipo de técnicas de estampación, desde aguatinta, aguafuerte o xilografía, a litografía, carborundum, rodete, serigrafía, barniz o collage, utilizando, en ocasiones, elementos orgánicos como semillas y mica.

Posteriormente, son Joan Roma y Takeshi Motomiya -que trabajaron durante muchos años con Antoni Tàpies- los encargados de imprimir las obras, que el pintor de Felanitx ha trabajado entre 2010 y 2012, cuando los conoció, y entre 2024 y la actualidad, cuando se reeinició la colaboración, tras una época de parón por diversas circunstancias, tanto por sus viajes por el mundo, como por la pandemia.

Aunque es más conocido por sus pinturas y sus cerámicas que por sus grabados, hoy Miquel Barceló ha considerado que es un "medio más de pintura", aunque con la pintura "trabajas directamente sobre una tela y aquí es como una impresión, que por definición hay que reproducir, aunque, a mí, la edición me interesa poco y, si pudiera, haría sólo una o dos copias".

Asimismo, ha sostenido que estos grabados que presenta y el resto de los que ha hecho en Barcelona, una setentena en total, tienen un "aire" barcelonés, diferente a los que hace en París, aunque utilice las mismas planchas, el mismo cobre, el mismo ácido sulfúrico o el mismo ácido nítrico.

En sus idas y venidas a Barcelona, le gusta recalar en el taller de Roma, quien le cayó "muy bien" desde que se lo presentara Juncosa, "un tío muy curioso, bibliófilo, que vive en El Cairo, un excéntrico, con el que nos entendimos enseguida".

Todos los grabados los ha hecho en su taller "alquímico" y ha reconocido que "casi siempre venía sin proyecto".

Con referentes como Rembrandt, Goya, Picasso, Piranesi o Munch, Miquel Barceló también ha avanzado que está trabajando en un nuevo libro con el que mostrar todos estos grabados.

La exposición se completa con tres libros de artista: 'Sobre la apariencia de las cosas', con poemas de Enrique Juncosa; 'Dins la panxa del bou', un libro sin textos, y 'Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée (2025), de Guillaume Apollinaire, realizado en París.

Sagrada Familia: "No sé nada que vosotros no sepáis"

Preguntado sobre cómo está el proceso para el diseño de la fachada de la Gloria de la Sagrada Familia, Miquel Barceló, que fue uno de los seleccionados junto con la escultora Cristina Iglesias y el artista visual y escultor mexicano Javier Marín, se ha limitado a decir que no sabe nada "que vosotros no sepáis", ha asegurado.

Cuando se le ha insistido, ha recordado que acababa de llegar a Barcelona y que estuvo en el templo "muchas veces" hace unos meses, pero no ayer, aunque ya vio que hubo mucha gente.

Sobre nuevos proyectos, ha deslizado que su intención es pintar mañana en su taller de Mallorca, una vez que ha acabado el proyecto de los tapices de Notre Dame de París, uno de ellos ya tejiéndose en una fase avanzada y los otros dos a punto de entrar en el telar.

Por otra parte, ha indicado que tiene prevista una nueva exposición de pintura y cerámica que se podrá ver en París, Londres y Milán.