Marta Aymerich, elegida nueva presidenta de Abacus en sustitución de Maravillas Rojo

Nueva etapa en Abacus. La Asamblea General de la cooperativa de consumo educativo y cultural ha elegido a la médica Marta Aymerich como nueva presidenta en sustitución de la economista Maravillas Rojo, que, después de casi 10 años al frente de la institución, acaba su mandato. Nacida en Sarrià de Ter (Gironès) en 1968, Aymerich se ha dedicado durante casi toda su carrera profesional al servicio público y en la actualidad es investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.

En su discurso de aceptación, la nueva presidenta ha fijado como prioridad potenciar el papel de Abacus como creadora de contenidos culturales y educativos "con valor y sentido" y avanzar hacia una gobernanza "más colegiada y compartida". Tambié ha agradecido a su antecesora que en estos últimos años haya sabido "reconectar la cooperativa con su misión fundacional". Maravillas Rojo, por su parte, ha destacado que Abacus es un proyecto singular que demuestra que "hacer empresa con las personas y la equidad en el centro contribuye a reforzar la democracia y el progreso social".

Crecimiento del 50%

La asamblea, reunida en el Edificio Vèrtex del Campus Nord de la UPC, ha aprobado asimismo las cuentas del ejercicio 2025, en el que la cooperativa ha conseguido una facturación de 144 millones de euros, una cifra récord que consolida un crecimiento del 50% en los últimos tres años. Por áreas, la cadena de librerías se mantiene como el principal motor del proyecto, con unos ingresos de 89 millones de euros, seguida por Abacus Educació, que aporta más de 30 millones, y por las divisiones de creación de contenidos editoriales y audiovisuales, que superan los 21 millones de euros.

Según ha subrayado el director general de Abacus, Oriol Soler, estos buenos resultados fortalecen no solo la posición de la cooperativa sino también el principio de que la cultura y la educación no deben depender exclusivamente del mercado. Y ha defendido "el valor de la proximidad y el papel imprescindible de los libreros, los creadores, los maestros y las familias" frente "al mundo que representa Amazon", en el que, ha dicho, "todo se mide en función del precio y de la velocidad y en el que las decisiones las toman algoritmos sin alma".