Industria cultural
Marta Aymerich, elegida nueva presidenta de Abacus en sustitución de Maravillas Rojo
La asamblea general de la cooperativa avala el relevo en la cúpula y aprueba las cuentas de 2025, con una facturación récord de 144 millones de euros
Nueva etapa en Abacus. La Asamblea General de la cooperativa de consumo educativo y cultural ha elegido a la médica Marta Aymerich como nueva presidenta en sustitución de la economista Maravillas Rojo, que, después de casi 10 años al frente de la institución, acaba su mandato. Nacida en Sarrià de Ter (Gironès) en 1968, Aymerich se ha dedicado durante casi toda su carrera profesional al servicio público y en la actualidad es investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears.
En su discurso de aceptación, la nueva presidenta ha fijado como prioridad potenciar el papel de Abacus como creadora de contenidos culturales y educativos "con valor y sentido" y avanzar hacia una gobernanza "más colegiada y compartida". Tambié ha agradecido a su antecesora que en estos últimos años haya sabido "reconectar la cooperativa con su misión fundacional". Maravillas Rojo, por su parte, ha destacado que Abacus es un proyecto singular que demuestra que "hacer empresa con las personas y la equidad en el centro contribuye a reforzar la democracia y el progreso social".
Crecimiento del 50%
La asamblea, reunida en el Edificio Vèrtex del Campus Nord de la UPC, ha aprobado asimismo las cuentas del ejercicio 2025, en el que la cooperativa ha conseguido una facturación de 144 millones de euros, una cifra récord que consolida un crecimiento del 50% en los últimos tres años. Por áreas, la cadena de librerías se mantiene como el principal motor del proyecto, con unos ingresos de 89 millones de euros, seguida por Abacus Educació, que aporta más de 30 millones, y por las divisiones de creación de contenidos editoriales y audiovisuales, que superan los 21 millones de euros.
Según ha subrayado el director general de Abacus, Oriol Soler, estos buenos resultados fortalecen no solo la posición de la cooperativa sino también el principio de que la cultura y la educación no deben depender exclusivamente del mercado. Y ha defendido "el valor de la proximidad y el papel imprescindible de los libreros, los creadores, los maestros y las familias" frente "al mundo que representa Amazon", en el que, ha dicho, "todo se mide en función del precio y de la velocidad y en el que las decisiones las toman algoritmos sin alma".
Suscríbete para seguir leyendo
- Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz
- El colegio de las Teresianas de Barcelona acogerá un museo dedicado a la dimensión más espiritual de Gaudí
- Sabino Méndez, guitarrista y compositor: 'Recuerdo cuando me enseñaron a leer, ese truco de magia que es el alfabeto
- Verónica Sanz: 'Me han llamado tanto roja comunista como facha, y ahí piensas que algo habremos hecho bien
- Sonsoles Ónega: 'No me voy a inventar lo que no soy por el beneplácito de la crítica
- La mujer que revolucionó el periodismo cultural en España nunca existió: 'Nos la comimos hasta el fondo
- Una novela sobre las raíces esclavistas de la burguesía barcelonesa gana el Premio Néstor Luján
- La casa nostra', la 'sitcom' de TV3 de los creadores de 'Casa en flames' que provocó un ataque de cataplexia a Jordi Évole