El Jove Teatre Regina baja la persiana el 15 de julio tras 35 años dedicados al teatro familiar: "Nos echan"

El Jove Teatre Regina ha anunciado que deja de existir. "Nos echan, el edificio se vende. Mariona Marcos, responsable del Jove Teatre Regina desde hace 13 años, hija de los impulsores de esta sala pionera dedicada al público infantil y juvenil desde hace 35 años. La Trepa, compañía que tenía su sede allí deberá ahora buscarse la vida. "No cierra por falta de público ni de propuestas familiares", ha añadido Marcos en una rueda de prensa donde a veces la emoción ha aflorado. "No es un problema económico, ni de propuestas. Nos iba bien", ha añadido. "Somos un reflejo de lo que está pasando en la ciudad. Este era uno de los últimos espacios dedicados a cultivar el púbico del presente y del futuro, las nuevas generaciones de espectadores".

Maria Agustina Solé y Matías Gimeno, fundadores de La Trepa y del Regina, lamentan que el teatro nunca haya estado protegido. "Uno de los 'handicaps' para salvar el Regina es que el el Ayuntamiento no puede intervenir en un negocio de compra-venta entre dos particulares". El Mago Pop que se ha interesado por el teatro con intención de explotarlo. "No es posible que nuestra propuesta y la del Mago Pop convivan en el mismo teatro". El ilusionista ha aclarado a través de un comunicado lo siguiente: "En ningún momento hemos querido mantener negociaciones con el inmueble mientras existían conversaciones con el grupo anterior". Y añade: "Una vez se nos ha comunicado que el inmueble queda libre y que existen propuestas de diferentes grupos interesados, valoraremos la posibilidad de participar en ese proceso".

'Els tres porquets' en el Jove Teatre Regina. / EPC

Sin margen de maniobra

Según explicó Campos, no esperaban para nada tener que bajar el telón definitivamente. El año pasado la propiedad del edificio no renovó los pisos superiores a la Escola de Música Joan Llongueras y se preocuparon por su futuro, pero les dijeron que todo seguiría igual con ellos. Sin embargo, en marzo les comunicaron que no les renovarían el alquiler. "Nos daban de plazo tres semanas para irnos pero lo conseguimos alargar a tres meses". Las administraciones, según cuenta, no han podido intervenir. "El Regina cierra por una combinación de factores. Las cosas se podrían haber hecho de otra forma para evitar este final. Nos vemos obligados a cerrar, sin haber tenido ningún margen de maniobra". Compara lo ocurrido con el Regina con lo que le ocurre en una Barcelona, donde todo se compra y vende al mejor postor.

"Es importante defender el teatro familiar" Mariona Campos — Directora del Jove Teatre Regina

"Es importante defender el teatro familiar porque crea comunidad, públicos y tejido cultural. Son proyectos a cuidar porque no salen de una idea lucrativa y extractiva. Si el teatro familiar fuera un negocio se haría siempre y no solo tendríamos piezas espectaculares en fechas señaladas", apunta. El Regina, fundado por la compañía La Trepa, surgió fruto del amor y el compromiso de esta compañía con el teatro para los más jóvenes. "Barcelona hoy se queda algo más huérfana de espacios donde los niños y jóvenes son el centro de la creación; no simplemente ocupan un hueco en la programación del fin de semana".

Reivindicación

A lo largo de su historia, en sus 38 temporadas, el Regina ha ofrecido 811 espectáculos, 10.538 funciones y llegado a más de dos millones de espectadores, 2.187.184 concretamente, según cifras facilitadas por el teatro.

Campos reivindicó más atención al teatro familiar en los medios de comunicación. "Que se hable de teatro familiar es como hallar un trébol de cuatro hojas", señaló. Agradeció al sector y a las instituciones su apoyo en estos últimos tiempos convulsos. No obstante reclamó a las instituciones "que protejan espacios como el Regina que dedican toda a la programación a niños y jóvenes y no solo la incluyen de forma puntual para obtener algunos puntos más en la subvención". Y añadió: "No somos tantos, no debería ser tan difícil. Deberían entendernos más como una especie en peligro de extinción que como un negocio cultural". Y acabó con el mismo ruego que ya hizo su madre hace 38 años cuando nació el Regina: "Dar el apoyo institucional decisivo para crear un centro estable para niños y jóvenes".

Futuro

Campos también mandó un mensaje al público del Regina, a toda una generación de niños que han pasado por la sala, muchos de los cuales ya han llevado a sus peques al mismo teatro. "Esto no es un adiós sino un hasta pronto. Aunque no nos hemos podido despedir como hubiéramos querido, trabajaremos para volver a encontrarnos. No dejéis de ir al teatro". El Regina se queda sin sala pero el proyecto aspira seguir en otro espacio. Las historias para niños suelen tener un final feliz. Pero la del Jove Teatre Regina, a diferencia de los cuentos, tiene un final amargo. "El capital y los propietarios se han impuesto", resume Campos. Ene estos momentos su prioridad es empaquetarlo todo. Los sobrinos de los antiguos propietarios, herederos del edificio, quieren hacer caja. En el Regina trabajaban siete personas de forma estable.

La idea es seguir adelante con el proyecto de otra forma, aún es pronto para saber qué forma tendrá o dónde se ubicará. "Somos una compañía, nos quedamos sin paredes pero mantenemos nuestra alma. A partir de ahora puede volar libre. Nuestro futuro inmediato es cerrar, ver cómo nos recuperamos y volvernos a situar porque el tema del circuito teatral y de las giras lo teníamos bastante olvidado".