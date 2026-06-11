Glenn Close y Ridley Scott recibirán el Oscar de Honor de la Academia

En la próxima edición de los Governors Awards, ceremonia la que se conceden los Oscar de Honor a toda una carrera, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood saldará cuentas -o al menos lo intentará- con dos de sus figuras más legendarias y, hasta ahora, ignoradas en su palmarés. Se trata de Glenn Close, que tras 8 nominaciones en los últimos 44 años finalmente tendrá su estatuilla, y Ridley Scott, cineasta nominado también en varias ocasiones y que hasta ahora no cuenta con ningún galardón.

Las dos estrellas, junto al legendario artista de Disney Floyd Norman, que fue el primer animador negro del estudio, recibirán el Oscar Honorífico en la 17.ª edición de los Governors Awards, que se celebrará el 15 de noviembre de 2026. Además, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler serán reconocidas con el premio Irving G. Thalberg.

"A lo largo de su extraordinaria trayectoria, el incomparable registro emocional de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine", ha señalado la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en un comunicado. "Floyd Norman es el legendario animador que ha roto barreras e inspirado a generaciones de artistas a lo largo de su notable carrera", continúa el texto, que prosigue alabando a Sir Ridley Scott como "un auténtico visionario cuyo legado, forjado a lo largo de décadas, ha dejado una huella inconmensurable en el cine y la cultura mundiales".

Las otras dos personas que serán premiadas por la Junta de Gobernadores son Christine Vachon y Pamela Koffler, que "desempeñan un papel fundamental en el cine independiente estadounidense, defendiendo una narrativa audaz, ambiciosa y distintiva". Vachon y Koffler recibirán el Irving G. Thalberg Memorial Award, un galardón concedido a un productor creativo cuya trayectoria profesional refleja una alta calidad constante en la producción cinematográfica.

Trayectorias consolidades

Close cuenta con una carrera de más de cinco décadas y 100 títulos a sus espaldas. La actriz ostenta un récord por sumar 8 nominaciones a los Oscar sin llevarse finalmente la estatuilla (Peter O'Toole iguala esa cifra pero recibió un Oscar Honorífico antes de su octava nominación y derrota). Las películas que le han valido la nominación incluyen su primer largometraje, 'El mundo según Garp', 'Reencuentro', 'El mejor', 'Atracción fatal', 'Las amistades peligrosas', 'Albert Nobbs', 'La buena esposa' y 'Hillbilly', una elegía rural.

La intérprete también ha aparecido en cintas como 'Hook', 'Cita con venus', '101 dálmatas. ¡Más vivos que nunca!', 'Mars Attacks!', 'La casa torcida', 'Puñales por la espalda: De entre los muertos' o 'La bola negra' de Los Javis, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre. Close ha ganado además numerosos premios, entre ellos, tres Emmy y tres Tony, lo que significa que, tras ser galardonada con el Oscar Honorífico, solo le quedaría un Grammy para entrar al exclusivo club de los EGOT.

Por su lado, Scott, que debutó como director de largometraje en 1977 con 'Los duelistas', con casi 40 años, ha sido nominado al Oscar por títulos como 'Thelma & Louise', 'Gladiator' y 'Black Hawk derribado', pero hasta el momento no se había llevado ninguna estatuilla a casa.

El cineasta es responsable de películas como 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner', 'Legend', 'El reino de los cielos', 'American Gangster', 'Marte (The Martian)', 'La Casa Gucci' y 'Napoleón', entre otras. En 2003, Scott fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico y en 2024, fue ascendido a Caballero Gran Cruz por sus servicios a la industria cinematográfica británica.

En cuanto a Norman, animador y guionista gráfico, inició su carrera en Walt Disney Animation Studios, convirtiéndose en el primer animador negro del estudio. A lo largo de su carrera ha trabajado en cintas tan icónicas como 'La bella durmiente', 'Merlín el encantador', 'El libro de la selva', 'Robin Hood', 'El jorobado de Notre Dame', 'Mulán', 'Toy Story 2' y 'Monstruos, S.A'.

Noticias relacionadas

Por último, Vachon y Koffler fundaron en 1995 la productora independiente Killer Films. Juntas, han producido numerosos filmes, entre ellos, 'Hedwig y The Angry Inch', 'Retratos de una obsesión', 'The Notorious Bettie Page', 'Materialistas', 'Carol' y 'Vidas pasadas', por la que recibieron una nominación a los Oscar.