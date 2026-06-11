Entidades de Puigcerdà denuncian "la asfixia" cultural del Ayuntamiento en medio del conflicto por el Cerdanya Film Festival

Entidades culturales y particulares de Puigcerdà han firmado un manifiesto acusando al Ayuntamiento de Puigcerdà de "asfixiar" la cultura en el municipio. El conflicto tiene como orígen la falta de un acuerdo para celebrar la decimoséptima edición del Cerdanya Film Festival, a menos de dos meses de su inicio. La Fundació Cerdanya Cinema, promotora del festival, avisa que si no dispone de los espacios y las fechas que ha solicitado perderá subvenciones y amenaza de denunciar al consistorio por daños patrimoniales y de trasladar el certamen a otro municipio. Por su parte, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cultura y el certamen audiovisual y asegura que ha ofrecido alternativas.

El manifiesto, firmado por entidades como el Grup de Recerca de Cerdanya, la Fundació Cerdanya Cinema, Puigcerdà Music y la Associació Cultural de Promoció del Cinema de Puigcerdà, asegura que la vida cultural del municipio se aguanta gracias al trabajo de las entidades, y alerta que los recursos con los que cuentan son cada vez más precarios. Los firmantes reclaman la dignificación del sector cultural y lamentan tanto la falta de un reglamento de usos transparente en la cesión de espacios municipales como la falta de apoyo técnico y administrativo por parte del consistorio.

Jordi Forcada, presidente de la Fundació Cerdanya Cinema, asegura que el Ayuntamiento está poniendo trabas a la celebración de la decimoséptima edición del certamen, prevista del 1 al 16 de agosto. "Hace más de ocho meses que intentamos llegar a un acuerdo y siempre nos han dado largas. Han actuado de mala fe y la celebración del festival peligra", explica. Amenaza de "llevar al Ayuntamiento a los tribunales si no aceptan hablar con nosotros".

Uno de los puntos que más tensión ha generado es la no disponibilidad del Casino Ceretà, sede del festival en los últimos años, durante todas las fechas previstas. El Ayuntamiento alega que un uso intensivo del espacio no se puede dar sin licitar, y ofrecen el Museu Cerdà como alternativa, pero este espacio "no reúne las características técnicas, acústicas, de ventilación ni de seguridad, además, tampoco nos lo ceden en exclusividad", explica Forcada. Un oficio oficial del Ayuntamiento confirma que el consistorio contempla ceder el Casino Ceretà del 28 de julio al 9 de agosto y el Museu Cerdà del 10 al 16 de agosto, compartiendo espacios con otras actividades ya programadas.

Entre los motivos de la no disponibilidad el Casino Ceretà hay un concierto del Festival de Música Antiga dels Pirineus programado por el Ayuntamiento el 13 de agosto. "Quieren camuflar una decisión arbitraria bajo criterios administrativos", asegura Forcada, que añade que "en caso de que no lleguemos a un acuerdo, peligran hasta 300.000 euros en subvenciones que tenemos aprobadas, y pediremos responsabilidades patrimoniales por cada euro". Además, advierte que "si hace falta, trasladaremos el certamen a otro municipio, y también reclamaremos cada euro del sobrecoste que nos suponga hacerlo".

La concejala de Cultura, Núria Laura Muñoz, lamenta "que hayamos llegado a esta situación" y recuerda que "como cualquier entidad, nosotros cedemos los espacios municipales en la medida de nuestras posibilidades". Muñoz apunta que el festival se tendría que adaptar a las posibilidades del consistorio y que "una entidad no debería pedir subvenciones sin tener la certeza de que podrá cumplir con los requisitos". En cuanto al concierto del FeMAP programado en fechas del certamen audiovisual, alega que desde la Fundació les dijeron que "este año el certamen duraría menos días". "Es una situación delicada, y nosotros estamos actuando en todo momento de manera conciliadora, ya que los dos eventos son muy importantes", concluye, y recuerda que "tenemos muchas entidades y muchos eventos en el municipio, y no podemos hipotecar un espacio tantos días para una sola actividad".

Un certamen que el año pasado atrajo a más de 25.000 personas

El Cerdanya Film Festival es un certamen calificador para los Premios Goya que, según la organización, atrajo a más de 25.000 espectadores el año pasado, una cifra que supera la población del municipio y que da una idea del impacto que el certamen tiene sobre el territorio. No obstante, la Fundació denuncia la falta de apoyo económico municipal durante los diecisiete años de historia del festival. Por su parte, la concejala de Cultura de Puigcerdà explica que "somos conscientes que es un evento de renombre, y creemos también que si se traslada a otras fechas podría ayudar a desestacionalizar el turismo en nuestro municipio".