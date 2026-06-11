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Crítica de 'Un talento único': Daniel Roher debuta en la ficción con este elegante y sinuoso thriller sobre un afinador de pianos con hiperacusia

Un fotograma de 'Un talento único'.

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'Un talento único'

Director: Daniel Roher.

Reparto: Leo Woodall, Dustin Hoffman, Tovah Feldshuh, Havana Rose Liu y Jean Reno.

Estreno: 12/06/26

★★★

El cineasta Daniel Roher, director del documental ganador del Oscar 'Navalny' (2022), debuta en la ficción con esta curiosa película que se mueve por territorios genéricos, formales y, sobre todo, sonoros poco habituales en el cine actual. Es esa condición de película fuera del tiempo uno de sus principales atractivos. El otro es, sin duda, lo muy cinematográfica que es. Algo también bastante exótico en tiempos de esquematismo y homogeneización –narrativa pero especialmente formal– de las películas.

'Un talento único' cuenta la historia de un joven afinador de pianos (Leo Woodall) que trabaja con su mentor (Dustin Hoffman) y tiene hiperacusia, trastorno auditivo que implica un umbral de tolerancia menor a los sonidos fuertes. De forma accidental, esa condición le abrirá las puertas a un entorno criminal y le llevará a tomar, movido por las mejores intenciones, decisiones pésimas. 'Un talento único' no acaba de funcionar en el desarrollo ni, especialmente, en el desenlace de la trama criminal. Pero es una película elegante y sinuosa, muy placentera tanto a nivel visual como sonoro.

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Daniel Roher concibe con primor la dirección, el montaje (serpenteante y musical) y, sobre todo, el diseño de sonido (a cargo de Maximilian Behrens, colaborador habitual de Yorgos Lanthimos) para establecer un vínculo directo entre lo que su película cuenta y cómo lo cuenta: una historia sobre música, sobre músicos y sobre la importancia del sonido. Woodall y Hoffman están estupendos.

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