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Crítica de 'La memòria de les papallones': la relación entre una niña adoptada, que conserva recuerdos de su reciente pasado, y su nueva madre

La pequeña conserva su memoria, la de su madre biológica, y Maria debe aprender a comprenderla, y aceptarla, para entenderse y aceptarse a sí misma

Iván Massagué en 'La memòria de les papallones'

Iván Massagué en 'La memòria de les papallones' / La Aventura

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Quim Casas

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'La memoria de les papallones'

Dirección: Marta Viña Berbís

Intérpretes: Núria Florensa, Ingrid Escobar, Iván Massagué

Año: 2026

Estreno: 12 de junio de 2026

★★★

Debut intimista y conciso de la realizadora Marta Viña Berbís, ‘La memoria de les papallones’ relata dos itinerarios vitales, el que emprenden Anne, una niña adoptada, y Maria, la mujer que la adopta. La película cuenta con otros dos personajes, pero son circunstanciales, están ahí como contrapunto o acicate dramático en un momento concreto: Manel y Gala, el esposo –que siempre llega, pero casi nunca está– y la hija natural de Maria, que juega con su nueva hermana pero no tiene aún la capacidad de interpretar lo que pasa por su cabeza.

Viven en una casa en pleno bosque, no muy lejos de una pequeña localidad. Poco dinero, vida casi ascética. El realismo rural permite fugas y abstracciones: los bailes inesperados de la madre y la situación que Anne repite todas las noches, la de coger su maleta atada con una cuerda y salir de la casa. ¿A dónde va? La pequeña conserva su memoria, la de su madre biológica, y Maria debe aprender a comprenderla, y aceptarla, para entenderse y aceptarse a sí misma. Transcurren las cuatro estaciones del año, y el relato reposa en algunos hechos –repetición de gestos cotidianos– y somete otros, no menos importantes, al rigor de la elipsis: un simple plano en un cementerio dice mucho más que los planos de una muerte y el dolor que comporta en los demás.

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