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Crítica de 'El día de la revelación': ¿Por qué la nueva película de Spielberg sobre alienígenas es decepcionante?

Spielberg, 'El día de la revelación' y el cine de extraterrestres: no estamos solos

Un fotograma de 'El día de la revelación'.

Un fotograma de 'El día de la revelación'.

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Nando Salvà

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'El día de la revelación'

Director: Steven Spielberg

Intérpretes: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo, Eve Hewsom

Año: 2026

Estreno: 12 de junio de 2026

★★

Probablemente ningún cineasta vivo haya influido tanto como Steven Spielberg en la imagen mental que la cultura popular posee de las formas de vida extraterrestres. Y, considerando la extraordinaria capacidad de generar suspense, emocionar y asombrar que sus clásicos ‘Encuentros en la tercera fase’ (1977) y ‘E.T., el extraterrestre’ (1982) demostraron mientras usaban la presencia de alienígenas en la Tierra tanto para explorar nuestros temores hacia lo desconocido como para reivindicar la empatía como única respuesta sensata frente a ellos, la torpeza y la confusión que su nuevo largometraje exhibe mientras intenta hacer lo mismo resultan especialmente decepcionantes.

Emily Blunt en 'El día de la revelación'.

Emily Blunt en 'El día de la revelación'. / EPC

Se trata de una película de lo más simple y a la vez excepcionalmente enrevesada. Su peripecia argumental es, en esencia, una larga persecución que protagonizan un pequeño grupo de héroes decididos a revelar al mundo la existencia de áliens sistemáticamente explotados a manos del gobierno de Estados Unidos, a un lado, y una organización poderosa y sombría desesperada por evitar que lo logren, al otro. Pero Spielberg, decimos, complica la premisa con la amenaza de una guerra mundial, un ‘macguffin’ que otorga a unos y otros facultades sobrenaturales y en el proceso sabotea nuestro interés en sus tribulaciones, y una sucesión de largos diálogos expositivos que vomitan motivaciones, traumas pasados y esbozos de ideas sobre por qué el amor al otro es importante y cómo la vida extraterrestre puede coexistir con la creencia en Dios. A medida que los comportamientos ilógicos de los personajes retuercen la trama, afloran boquetes argumentales gigantescos y una serie de preguntas -¿quién decidió que la revelación debía hacerse por la tele y no por internet, con lo fácil que habría sido? ¿quién se cree que en 2026 una prueba en vídeo puede convencer de forma unánime e inmediata a una audiencia global?-, que la película no parece interesada en responder.

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Todo eso es una parte de lo que impide que ‘El día de la revelación’ transmita tensión narrativa pese a avanzar admirablemente ágil y avivada por sólidas secuencias de acción. La otra parte es su extraña mezcla de solemnidad y comicidad no siempre deliberada: en una escena los personajes debaten con gravedad sobre la verdad y en la siguiente un esbirro se da un trompazo con un sofá invisible, y las graves disquisiciones religiosas se combinan con referencias a ‘Hansel y Gretel’ repletas de animales generados pobremente por ordenador. Y es cierto que, entretanto, Spielberg nos convence de su firme creencia en que los alienígenas, el cine o ambas cosas pueden salvarnos de nosotros mismos y permitirnos reconectar con todo aquello que nos hace humanos. Sin embargo, también demuestra no tener muy claro cómo podrían hacerlo.

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