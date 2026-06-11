Amulet: "¿Quién puede permitirse hoy ser hippie? Es algo de pijos"

El mallorquín Amulet acaba de publicar el álbum 'Es desastre', que camina entre la sátira al turismo de masas, la crónica de una ruptura y la aceptación del error.

¿Se llama Amulet porque cree en la suerte?

He, je, me llamo Amulet porque mi nombre es Antoni Mulet, es decir A. Mulet. Pero creo que es cosa de suerte, porque es una coincidencia que se junte y salga ese nombre.

Pero ¿cree o no en la suerte?

Sí, sí, que creo. Yo diría que, de momento, lo he tenido, soy bastante afortunado.

Me gustaría cerrar el aeropuerto de Palma

¿Viene a Cataluña porque en esta época en Mallorca ya no se cabe?

Un poco, sí.

Por sus letras, diría que el turismo de masas no le acaba de hacer el peso.

Es una lacra bastante fuerte. Algo que deberemos replantearnos en algún momento, porque afecta a muchos estadios diferentes y tiene consecuencias visibles e invisibles. Vamos, que es un poco un drama.

Ya, pero en Mallorca hay gente que con el turismo gana mucho dinero.

Sí, antes del turismo no teníamos nada, vivíamos en las cavernas y pintábamos, la única forma de arte que teníamos era pintar las paredes. Gracias al turismo ahora tenemos internet. Suerte del turismo, que nos salvó (carcajada).

Tiene una canción titulada Paraíso. ¿Mallorca ya no lo es?

Mallorca es el paraíso, lo que ocurre es que lo tenemos un poco saturado. O sea, si no vamos alerta puede dejar de serlo.

Todo lo que sea VIP, no vale nada

¿Usted cómo lo solucionaría?

Uf, esa es la pregunta del millón. Yo limitaría mucho la llegada de turistas. No, ¿sabe qué? Mejor echarlos todos (ríe). ¿Sabe cuando un niño en clase se lleva mal y le dices «siéntate aquí un rato»? Pues yo haría lo mismo con los turistas: dénos dos años para plantearnos qué queremos hacer, y después ya podéis volver, pero poco a poco.

El Paraíso es un prostíbulo de La Jonquera que lleva ese nombre.

¡No joda! Cuando tienes que repetir que algo es el paraíso, seguramente no lo es tanto. Dime qué presumas y te diré de qué careces.

No sé si ha observado que en Girona empezamos a tener demasiado turismo, ciclistas sobre todo. ¿Algún consejo para que no nos acabe pasando como en Mallorca?

Vandalismo (ríe).

Hombre...

Sí, sí. Es que, de lo contrario, se acostumbran. En algún momento debes hacer alguna acción de esas que después te acusan de terrorismo y tal, pero es algo de esas que hay que hacer (ríe).

Empiezo a entender por qué su disco lleva por nombre 'Es desastre'. ¿Cuál es el mayor desastre que ha provocado?

(Piensa unos segundos) No he provocado muchos, ahora que lo pienso.

Pues cuál le gustaría provocar.

Hostia, soy muy pacífico, en el fondo de todo.

No lo parecía, hablando del turismo.

Es que me he animado, de repente. Me gustaría... ya sé: cerrar el aeropuerto de Palma. Estaría bien, cerrarle una temporada. Lo que hizo el 1 de octubre los catalanes, que cerraron el aeropuerto. Lo mismo haría en el de Palma, pero más tiempo, que aquí duró un día.

¿El mundo es un desastre?

Sí, es un desastre pero no es insalvable. Además, de los desastres aprendemos cosas.

¿Ha pensado en los conciertos poner una casita para que vayan famosos?

No, he pensado otra cosa. Si algún día la gente se pelea por comprar las entradas de mis conciertos, no vendería las de primera fila. Éstas las dejaría vacías, y después, una vez ha entrado todo el mundo, hacer pasar delante a la gente que está al fondo. No recuerdo dónde lo vi. Mejor eso que la casita esta con famosos, todo lo que sea VIP, no vale nada.

¿Ser hippie es un rollo de verano, tal y como canta en un tema?

Ser hippie ha quedado ya algo como... un estigma. ¿Quién puede permitirse ser hippie hoy en día? Es algo de pijos, realmente.

¿Hay algo más triste que un final de agosto?

Un final antes de agosto. Agosto es un buen momento para terminar cosas. Me parece más triste que acaben por junio. Un final de junio me parecería más triste que un final de agosto.

¿Cuándo es necesario decir adiós?

Cuando empiezas a pensar que debes decirle adiós. Si empieza a pasarte por la cabeza que no quieres estar con alguien, es que ya has tomado la decisión. Es el germen. Es como poner la semilla aterriza, después empezará a crecer el árbol.

Me gusta quejarme, creo que quejarnos y gruñir es un derecho que tenemos como humanos

Por sus letras, parece usted un tipo gruñón, al que todo le parece mal.

(Ríe) No, no. Me gusta quejarme, creo que quejarnos y gruñir es un derecho que tenemos como humanos. Pero también creo que soy muy optimista, así que la queja debe ir acompañada de un 'pero'.

Por ejemplo, el turismo es una mierda, pero lo solucionaremos cerrando el aeropuerto.

Exacto, un pensamiento positivo (carcajada)