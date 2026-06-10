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Urtasun pide al PP que retire la enmienda a la totalidad a la ley de cine que se debatirá el 18 de junio en el Congreso

El ministro de Cultura insta al PP a retirar su enmienda a la totalidad a la ley del cine y abandonar la "posición destructiva" hacia la cultura española

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. / Borja Sanchez-Trillo / EFE

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido al PP que retire la enmienda a la totalidad a la ley del cine que se debate en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados el próximo 18 de junio y abandone la "posición destructiva" de su partido hacia la cultura.

En respuesta al diputado del PP, Borja Sémper, en el Pleno de Control al Gobierno este miércoles, el ministro de Cultura ha invitado a Sémper a "hacer algo por la cultura" retirando su oposición a la tramitación de la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, a la que también Vox ha presentado enmienda a la totalidad.

"¿Va a retirar la enmienda a la totalidad y se va a sentar a trabajar con el resto de grupos a favor del cine español o va a seguir la estela que le marcan el señor Tellado, el señor Núñez Feijóo, con una posición destructiva que no sirve para nada a la cultura española?", ha asegurado Urtasun.

El ministro ha asegurado a Sémper que tiene la oportunidad de demostrar que "representa algo distinto en la política española" y le ha recordado que en esta legislatura no ha alcanzado ningún acuerdo con el grupo parlamentario popular, mientras que sí lo ha hecho con la Junta de Andalucía, con el Gobierno de Castilla y León, con Aragón y con Galicia.

En su pregunta sobre el trabajo del ministro al frente de su departamento, el diputado del PP ha recriminado al ministro de Sumar que sea "la muleta de la corrupción" por su silencio y falta de control a su socio de gobierno.

"Se presentó un proyecto de ley del cine con carácter urgente en el año 2023 y después de 70 prórrogas, todavía sigue tramitándose, y seguimos sin un IVA reducido para las galerías que usted comprometió", ha señalado el diputado popular, al que ha acusado de "provocar debates y polémicas artificiales y divisivas como atacar a la tauromaquia" o "manipular en la historia de España hablando de la descolonización de museos".

En su respuesta, el ministro de Cultura ha asegurado que no acepta "ni una lección del partido de la Gürtel".

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"Llegaron a la política española diciendo que venían a levantar la voz, a controlar al Gobierno del PSOE, a ser una especie de contrapeso de Sánchez y en lo que se han convertido es algo así como un Podemos más chic, un poco más rosa, un Podemos más mono", ha aseverado Borja Sémper. "Repararemos el daño causado", ha concluido.

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