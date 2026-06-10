Nueva película
Taylor Swift rinde homenaje al personaje de Jessie durante el estreno de 'Toy Story 5'
La cantante estadounidense se unió en el escenario con el compositor Randy Newman para interpretar a dúo la icónica canción de la franquicia, 'You've Got a Friend in Me'
Taylor Swift ha aparecido por sorpresa en el estreno de la película de animación 'Toy Story 5', en el Dolby Theatre de Los Angeles, para interpretar su nuevo sencillo, 'I Knew It, I Knew You', vinculado a la cinta de Pixar. Durante esta actuación, la artista ha rendido homenaje al personaje de Jessie la Vaquera a través de su peinado.
La cantante llevaba el cabello recogido en una trenza suelta y desenfadada, con unos mechones sueltos por su rostro. El look recordaba al icónico personaje de la película, Jessie, que lleva su cabello rojo recogido en una trenza bajo su sombrero de vaquera rojo. La artista también lució un deslumbrante vestido amarillo de Oscar de la Renta, largo hasta el suelo, con un pronunciado escote en V y adornado con brillantes apliques florales.
"Significa muchísimo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas", ha declarado ante el público del teatro, y luego afirmó que 'Toy Story 5' era su entrega favorita de la saga. La describió como "increíblemente hermosa" y "una obra maestra", a la vez que agradeció a los artistas de Disney y Pixar que trabajaron en ella.
Swift también rindió homenaje a Randy Newman, el legendario compositor detrás de la música de la película, llamándolo "el arquitecto del universo musical de 'Toy Story'". Momentos después, Newman se unió a ella en el escenario para interpretar a dúo la emblemática canción de la franquicia, 'You've Got a Friend in Me'.
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