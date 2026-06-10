Del suelo al cielo: la fotografía aérea, estrella de la nueva muestra del Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El Arxiu Fotogràfic de Barcelona repasa dos siglos de historia de la tecnología e innovación aéreas en la muestra 'Barcelona i el cel. Globus, aeroplans i fotografia', una exposición que recorre desde los primeros globos aerostáticos que sobrevolaban la ciudad hasta las fotografías de la Barcelona olímpica.

La exhibición, que podrá verse en el archivo del 11 de junio hasta el 1 de noviembre, es una manera de "conocer la ciudad desde otra perspectiva", ha explicado en un encuentro con prensa este miércoles su comisario, Rafel Torrella, que también ha destacado que media exposición "habla de como miras de abajo a arriba" y la otra mitad presenta la evolución hasta las fotografías de Barcelona desde el cielo.

Frederic Ballell Maymí. Concurs de Globus Lliures al Poblenou. 1907. / AFB

Así, 'Barcelona i el cel. Globus, aeroplans i fotografia' tiene un recorrido cronológico que empieza poniendo el foco en los globos aerostáticos, las primeras innovaciones tecnológicas que podían verse en el cielo de la ciudad, vistos desde Barcelona.

Parte de esta primera sección aborda los concursos de globos que se hacían en Poblenou a principios en 1907, el talonario de las entradas para asistir al evento, los espectadores expectantes de ver llegar a los globos o la primera fotografía aérea de la ciudad, que fue realizada por Adrià Torija en 1883.

Carlos Pérez de Rozas. L’autogir Lacierva a plaça de Catalunya, pilotat pel tinent Antonio Guitian. 1935. / AFB

Aunque Torrella ha subrayado que tenía una gran cantidad de material sobre esta época, el comisario ha optado por poner la aviación, los zepelín y los avances fotográficos e aéreos en el centro de la exposición.

En esta línea, la exposición repasa cómo la prensa retrataba todas las primeras veces de la aviación (los primeros vuelos por Barcelona o la primera mujer en sobrevolar la ciudad) y cómo "para ver un punto en el cielo se reunía mucha gente", especialmente en la zona del Tibidabo.

Otro detalle destacado del trabajo del comisariado es que este ha permitido completar un mismo momento con fotografías desde varios ángulos, así, un fotorreportaje de Joan Laederich sobre las fiestas de la aviación en el Tibidabo a principios del siglo XX, por ejemplo, se complementa con recopilaciones de varios fotógrafos de este mismo instante desde otras visiones.

Del suelo al cielo

La exposición representa también los cambios en la manera de retratar el espacio aéreo, pasando de las imágenes lejanas de los globos a las fotografías realizadas desde avionetas para enseñar la ciudad y otros aviones desde el propio cielo.

Aquí destacan las imágenes del fotoperiodista Joan Gaspar, que fue el primero en "utilizar su cámara para ver Barcelona desde el cielo" y, por lo tanto, "enseñar la modernidad" de la capital catalana.

De esta manera, pueden observarse en la exposición los campos de fútbol del FC Barcelona (tanto el de Les Corts como el Camp Nou) y el del Real Club Deportivo Espanyol, en Sarrià, a mediados del siglo XX o el Hospital de Sant Pau o la Meridiana cuando aún eran zonas poco edificadas.

Pero esta fotografía no quedaba reservada solo para la capital catalana, sino que también permitió fotografías la costa y en la exposición pueden verse retratos aéreos de ciudades como Sant Pol de Mar, Mataró, Argentona, Premià de Mar, Vilassar de Mar o Arenys de Mar, todo municipios de la provincia barcelonesa.

La fotografía como auxiliar de los planos urbanos

Esta evolución fotográfica también facilitó el trabajo de configuración y estudio de los planos urbanos, una "herramienta para ayudar a confeccionar un catastro real", ha explicado Torrella.

En esta línea, destacan dos montajes de la exposición: dos colecciones de fotografías que, unidas, configuran una vista aérea de toda Barcelona, la primera en 1927 y la segunda en 1992, destacando los cambios que la ciudad experimentó por la celebración de los Juegos Olímpicos.

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De hecho, este último evento cierra la muestra, mostrando una serie de imágenes que enseñan los cambios en edificación que tuvieron algunas zonas de Barcelona entre 1989, cuando se intensificaron los trabajos para acoger las olimpiadas, y 1992, cuando tuvieron lugar los juegos.