Spielberg, 'El día de la revelación' y el cine de extraterrestres: no estamos solos

En la década de los 50, el cine de ciencia ficción –y el fantástico– se convirtió en una metáfora política de la situación vivida en Estados Unidos. Son los años de la guerra fría, la fobia anticomunista, la carrera espacial y el peligro atómico. Hoy continúa debatiéndose sobre si la primera versión de ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’, realizada por Don Siegel en 1956, es una película a favor de la caza de brujas o un alegato en contra del anticomunismo instaurado en la sociedad estadounidense.

Los filmes sobre mutaciones de insectos –‘La humanidad en peligro’, ‘Tarántula’ y ‘El monstruo alado’, con hormigas, arañas y mantis religiosas gigantes, respectivamente– eran un claro reflejo de los experimentos nucleares, y la respuesta en el cine japonés fue la creación de ‘Godzilla’, el monstruo radiactivo. Y en cuanto a los relatos de extraterrestres, hubo un enfrentamiento claro entre las películas que hablaban de una buena entente en caso de que vidas inteligentes de otros mundos llegarán al nuestro, como ‘Ultimátum a la Tierra’, de 1951, y las que mostraban a los alienígenas como seres superiores que arrasaban la Tierra, caso de ‘La guerra de los mundos’, de 1953.

Steven Spielberg asiste a la 98.ª ceremonia de los Óscar en el Dolby Theatre / MIKE COPPOLA / Getty Images via AFP

Tom Cruise, extraterrestres y terroristas

También se habló de esta última como una alegoría en torno al terror suscitado por el comunismo, cuando la novela en la que se basaba, escrita por el pacifista, socialista y utópico H. G. Wells entre 1895 y 1897, cuestionaba el secular imperialismo británico. Para sorpresa de casi todo el mundo, Steven Spielberg realizó una nueva versión de la obra de Wells en 2005. El contexto socioeconómico-político, con los atentados terroristas a las Torres Gemelas neoyorquinas del 11-S aún reciente, y a tres años de consumarse la gran crisis económica de 2008, condicionó la mirada hasta entonces entre conciliadora, pacifista e ingenua de Spielberg al tratar el género. Las criaturas de ‘La guerra de los mundos’ son aún más violentas que en el libro y la cinta de 1953, y el foco queda puesto en la lucha por la supervivencia de la familia fracturada que encabeza Tom Cruise, capaz de correr tanto frente a las máquinas alienígenas como cuando lo hace en alguna entrega de ‘Misión: Imposible’. La equiparación entre extraterrestres belicosos y terroristas estaba fuera de toda duda.

Henry Thomas, el mítico Elliott de 'E.T.', en una imagen del no menos mítico filme. / EPC

Si sorprendió fue porque los dos anteriores acercamientos de Spielberg a la ciencia ficción con alienígenas, ‘Encuentros en la tercera fase’ (1977) y ‘E.T., el extraterrestre’ (1982), eran todo lo contrario. El primero estaba alumbrado por la tesis de ‘Ultimátum a la Tierra’: un hombre obsesionado por el avistamiento de un ovni, un grupo de científicos de todos los países –uno de ellos encarnado por el cineasta francés François Truffaut– y una mujer a la que han abducido a su hijo pequeño, intentan comunicarse con los tripulantes de la aparatosa y vistosa nave a partir de las hoy tan reconocibles notas musicales que emiten estos seres de inteligencia superior. ‘E.T.’ supuso la lectura buenista del tema, con el tierno extraterrestre que queda abandonado en la Tierra y es protegido por un niño y sus hermanos de la persecución a la que es sometido por científicos y agentes gubernamentales. La bicicleta surcando el cielo frente a la luna y la frase ‘mi casa’ en el recuerdo de este rentable cuento infantil.

Tom Cruise, en 'Minority Report' (2002). / EPC

De 'Minority Report' a 'Regreso al futuro'

Un poco a rebufo del éxito de ‘E.T.’, Spielberg produciría ‘Nuestros maravillosos aliados’ (1987), de Matthew Robbins, en la que se mezclan al libre albedrio extraterrestres, especulación inmobiliaria, ‘mobbing’ y cine familiar con ancianos adorables: los residentes en un bloque de apartamentos a punto de ser demolido obtienen ayuda de unos platillos volantes que se enfrentan a los especuladores.

El género, pues, ha sido y es importante en la obra del director de ‘Tiburón’. De hecho, en 1964, cuando tenía 18 años, ya hizo un filme doméstico de ciencia ficción, ‘Firelight’. Lo pagaron sus padres, supimos de su existencia gracias al filme autobiográfico ‘Los Fabelman’, dura 135 minutos –aunque solo se han visto cuatro de ellos– y muestra a unos platillos volantes atacando una ciudad norteamericana. El director estaba entonces muy influenciado precisamente por las películas de ciencia ficción de la década anterior con extraterrestres o mutaciones varias como enemigos de la especie humana.

Josh O'Connor en 'El día de la revelación'. / EPC

Al margen de los relatos de invasiones o intentos de relacionarse con inteligencias procedentes del espacio exterior, Spielberg ha dirigido una película sobre los robots y la IA –‘A.I. Inteligencia artificial’, el proyecto que quería realizar Stanley Kubrick antes de su muerte–, y otra en torno a la predicción policial y estatal del futuro –‘Minority report’, también con Tom Cruise–, sin olvidar su responsabilidad como productor en las películas de ‘Regreso al futuro’, que son una forma más o menos dicharachera de encarar otro de los grandes temas de la ciencia ficción, el de los viajes por el tiempo.

Solos, desde luego, no estamos

No es de extrañar que, tras la más intimista ‘Los Fabelman’ y el musical ‘West side story’, haya decidido volver al género y a los extraterrestres con ‘El día de la revelación’, protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, y escrita por uno de sus guionistas predilectos, David Koepp, con quien había trabajado en ‘Parque Jurásico’ –mezcla ‘dinosaurica’ de fantástico y ‘sci fi’–, ‘El mundo perdido’, ‘La guerra de los mundos’ e ‘Indiana Jones y la calavera de cristal’, cuarta aventura de Indiana Jones que contiene elementos propios del género en cuanto a guerra fría y fenómenos paranormales.

Un fotograma de 'El día de la revelación'. / EPC

La película parte de un argumento original del propio Spielberg que vendría a situarse en un punto medio entre ‘Encuentros en la tercera fase’ y ‘E.T.’, es decir, otra ración de buen rollo alienígena con espectáculo, acción, comedia y otra mirada positivista sobre la comunión entre especies en un momento de escalada bélica en la Tierra –en el filme se habla de conflictos con rusos y norcoreanos, pero no aparece para nada Ucrania, Israel, Irán o Líbano– y con la administración Trump desclasificando documentos secretos sobre ovnis y la existencia de vida extraterrestre. La revelación del título va de esto, y para llegar a ese momento, Spielberg ha configurado un relato sobre ciberseguridad, procesos de desarrollo y extracción, ocultamiento gubernamental y personajes convertidos en lo que denominan una pasajera y un experienciador, capitales para entender la compleja relación que puede establecerse. Porque solos, desde luego, no estamos.