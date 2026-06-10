Ovacionado homenaje musical a Gaudí en el Palau

El centenario de la muerte de Antoni Gaudí (coincidiendo con la visita del Papa a la Sagrada Família para inaugurar la torre de Jesús) ha propiciado el estreno absoluto de dos obras inspiradas en la cosmovisión del arquitecto. Ambas nacen de una iniciativa privada con la colaboración del Orfeó Català y dos de sus coros, el Jove y el de Noies, junto al Cor de Cambra del Palau y a nada menos que la Philharmonia Orchestra dirigida por Marin Alsop.

Ya desde la emotiva ‘Da pacem domine’ de Arvo Pärt para cuerdas, percusión y coro que abrió la velada, la aclamada maestra consiguió un equilibrio brillante en el empaste de voces y orquesta. Alsop se entregó por entera en este proyecto, consiguiendo en ambos estrenos un sonido matizado y potente.

‘84 campanes’ para soprano, coro y orquesta, de David Cieri, utiliza tres de las 84 campanas ‘hiperboloidas’ de bronce pensadas por el arquitecto para la Sagrada Família. Gaudí imaginaba el templo con un complejo sistema de campanas tubulares en la búsqueda de un efecto acústico que hiciera compatible la proyección exterior del sonido con el recogimiento interior. De construirse todas e instalarse, convertirán la basílica en un instrumento gigante. El compositor saca partido del sonido algo industrial de las campanas en los tres movimientos, ‘Envia pluja a les meves arrels’, ‘Sagrada Família - Un himne’ y ‘Nous vaixells i un oceà d’estrelles’. Forjado en la música para audiovisuales, Cieri propone una pieza atmosférica, plena de contrastes y con momentos de gran lirismo, especialmente conseguidos en las vocalizaciones de coro y soprano.

Después llegó el estreno de la sinfonía ‘Set somins de Gaudí’, de la catalana Olivia Pérez-Collellmir con libreto de Anna Gual. Financiada por una pareja de filántropos, esta especie de cantata posee ambiciosas proporciones en cuanto a instrumentación, contando además con todos los coros antes citados y con la participación de la soprano solista Núria Rial. Dividida en siete movimientos que describen momentos relacionados con la vida y el pensamiento de Gaudí –‘La Natura’, ‘El Taller’, ‘La Dualitat’, ‘El Dol’, ‘La Revolta’, ‘La Pregària’ y ‘La Basílica’–, la obra de Pérez-Collellmir, profesora en el Berklee College of Music, huele a minimalismo siendo muy asequible en una primera audición al poseer gran sentido del ritmo, de la melodía y de los golpes de efecto; sin complejos, bebe de muchas fuentes, desde cantos litúrgicos medievales y clásicos del siglo XX como Orff a lo étnico y hasta lo cinematográfico. El texto resultó ininteligible en la masa coral, pero, como las campanas de Cieri, la sinfonía fue vitoreada por un público entusiasta.

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A pesar de no ser un acto oficial, la cita resultó una digna conmemoración del centenario de la muerte de un grande del arte y de una figura icónica del país.