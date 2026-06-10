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Muere a los 65 años Anthony Guidera, actor de 'El padrino III', 'La roca' y 'Armageddon'

El actor estadounidense, conocido por su papel de guardaespaldas en 'El Padrino III', falleció a los 65 años por complicaciones tras un paro cardíaco

La carrera de Anthony Guidera incluyó participaciones en películas como 'La Roca' y series como 'Star Trek: Espacio Profundo Nueve'.

La carrera de Anthony Guidera incluyó participaciones en películas como 'La Roca' y series como 'Star Trek: Espacio Profundo Nueve'. / EPC

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Anthony Guidera (18 de octubre de 1960 - 6 de junio de 2026) fue un actor estadounidense que participó en numerosas películas y series de televisión. Ha fallecido a los 65 años tras las complicaciones derivadas de un paro cardiaco.

Guidera nació en San Francisco el 18 de octubre de 1960. Su primer papel fue el de guardaespaldas en 'El Padrino III'. También apareció en 'Species', 'La Roca', 'El Cartero' y 'Armageddon'.

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Guidera participó como actor invitado en series de televisión como 'Renegade', 'Baywatch', 'Star Trek: Espacio Profundo Nueve' ("El Círculo") y 'Angel' ("El Aro"). En 1996, ganó el premio MTV Movie Award al Mejor Beso junto a su coprotagonista Natasha Henstridge en Species.

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