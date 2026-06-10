"El león y el conejo por fin se encontraron": así describe el portal del Vaticano el saludo entre León XIV y Bad Bunny

El esperado encuentro entre León XIV y Bad Bunny, confirmado ayer por fuentes vaticanas, hizo correr este martes ríos de tinta mientras el Pontífice continuaba, ya en Barcelona, con su agenda pública y privada, que culminó con la Vigilia de Oración en el Estadio Olímpic. Mientras tanto, se hacía público que Robert Prevost y Benito Ocasio Martínez habían podido saludarse el lunes en el marco del encuentro con la Iglesia diocesana de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

"El león y el conejo por fin se encontraron", describe Vatican News, portal de información de la Santa Sede en su versión en italiano, en un artículo que firma el corresponsal en Madrid Salvatore Cernuzio. De momento, no han trascendido fotos del encuentro.

Fuentes vaticanas confirmaron este martes en un escueto mensaje que León XIV saludó brevemente al artista y a su familia, así como a otras personas, antes de abandonar el estadio. Un breve saludo y unas palabras antes de abandonar el Estadio Santiago Bernabéu, según añade Vatican News, que asegura que al encuentro asistieron numerosas personas y que a los presentes el cantante les expresó su profunda emoción al estrechar la mano del Papa.

Asimismo, apunta que el cantante siempre se ha declarado católico pero no practicante, debido a su familia profundamente religiosa y desvela que el mismo artista fue el que había pedido, antes de su viaje a España, la oportunidad de conocer al Papa.

La coincidencia que supone la visita de ambos a Madrid -el Papa desde este sábado 6 de junio hasta este martes y Bad Bunny con su residencia de conciertos que se prolongará hasta el 15 de marzo- desató las especulaciones sobre este posible encuentro que, en todo caso, al tratarse de una cita de carácter más privado, no ha sido publicitada previamente por la Santa Sede.

FIN DE SEMANA CON AGENDA APRETADA

Robert Prevost y Bad Bunny han protagonizado actos simultáneos este fin de semana y mientras Benito Antonio Martínez Ocasio daba su quinto y sexto concierto, el Pontífice asistía a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima el sábado y a un acto con la cultura y la sociedad civil en el Movistar Arena el domingo. El lunes 8 de junio, sin conciertos del puertorriqueño, por fin pudo producirse el encuentro en el acto con la Iglesia Diocesana de Madrid.

Aunque el sábado no se vieron, ambos coincidieron en un mensaje a los jóvenes para alertar sobre las redes sociales. "En redes sociales hoy todo el mundo tiene algo que decir. Tú sabes quién eres, no hagas caso a comentarios negativo de gente que no conoces, no guardes rencor", se despidió Bad Bunny al final de su recital.

Por su parte, Robert Francis Prevost avisó de "la importancia de buscar la verdad" frente a las "muchas voces en las redes que engañan y cuentan mentiras", en uno de los momentos en los que prefirió improvisar durante la Vigilia de Oración preguntado por un joven sobre aquello que les ayudará a reconocer la voz de Dios entre otras muchas voces.

Antes de su llegada, en el avión que le traía a España, el propio Pontífice bromeó sobre la 'competición' que ambos libraban en la capital, señalando que, aunque muchos irían a ver al cantante el sábado, también habría "unos cuantos para ver al Papa".

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", apuntó Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb.

Así, la 'foto histórica' ha ocurrido finalmente, después de que el arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartase en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apelase a tender "puentes".

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid estaban "dispuestos a la colaboración", pero insistió en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".

Otra coincidencia entre ambos es el número de jóvenes que han ido a verlos, en torno a 600.000 jóvenes, la cifra de jóvenes que atenderá los doce conciertos de Bad Bunny en España -Madrid y Barcelona y la de los que han atendido las dos vigilias que ha celebrado León XIV también en ambas ciudades.