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Arte

La Fundación Dalí convoca dos becas residencia de seis meses de duración en Figueres

La institución ofrecerá formación en conservación, restauración, estudio, catalogación y documentación de obras de arte a los seleccionados

‘La Madona de Portlligat’, exposada ara al Teatre-Museu Dalí de Figueres. | MAR DURAN / NORD MEDIA

‘La Madona de Portlligat’, exposada ara al Teatre-Museu Dalí de Figueres. | MAR DURAN / NORD MEDIA / ACN

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EFE

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La Fundación Dalí ha convocado dos becas de capacitación técnica vinculada a obras de arte para formar a quienes las obtengan en aspectos tan específicos como la conservación, restauración, estudio, catalogación y documentación de piezas que forman parte del fondo de la institución.

Según informa la Fundación, una de las becas está relacionada con la conservación preventiva y la restauración de esculturas e instalaciones del Teatro-Museo Dalí de Figueres.

Esta formación incluye también los apartados de estudio y catalogación de materiales y técnicas empleadas en obras seriadas.

La obra beca está relacionada con la documentación, estudio, catalogación y análisis conceptual de la obra gráfica de la colección de la Fundación Dalí.

La comisión que evaluará y seguirá a los candidatos está presidida por una responsable de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Estrella de Diego.

Las becas, cuya cuantía es de 9.000 euros cada una, tendrán una duración de seis meses consecutivos, con posibilidad de incorporación al equipo de la Fundación Dalí a sus conclusión.

Los seleccionados residirán durante ese tiempo en Figueres y realizarán sus actividades en la sede de la Fundación Dalí, junto al Teatro-Museo.

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La previsión es que esa estancia comience en enero de 2027 y los beneficiados dispondrán de facilidades en el uso de los recursos de la Fundación Dalí, con un seguimiento tutorizado por parte de una persona de la institución especializada en el ámbito de la convocatoria.

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