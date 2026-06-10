FiraTàrrega 2026 contará con 57 espectáculos y reforzará su apuesta por el talento emergente

FiraTàrrega ha presentado la programación de su 46ª edición, que se celebrará del 10 al 13 de setiembre de 2026. Mientras continúa consolidándose como un referente de las artes escénicas de calle, el festival ofrecerá este año un total de 57 espectáculos, con la presencia de 11 compañías internacionales procedentes de nueve países. Una veintena de propuestas serán estrenos absolutos y el 60% de ellas podrán verse de forma gratuita. Además, la edición de este año seguirá apostando por el talento emergente, ya que 33 de las compañías participantes lo harán por primera vez en el festival, con el objetivo de descubrir nuevos talentos.

La alcaldesa de Tàrrega y presidenta del Consell d’Administració de FiraTàrrega, Rosa Maria Perelló, ha explicado que el evento busca situar la cultura en el centro, manteniéndose fieles a los orígenes, pero afrontando los retos del futuro: “El festival demuestra que la cultura es una herramienta de transformación, de cohesión y de progreso, arraigado a la ciudad y abierto al mundo”.

El lema del festival de este año es ‘Celebrem’, una idea vinculada a la fiesta y al hecho de compartir el espacio con personas desconocidas, pero que viven el mismo tipo de experiencias. El nombre busca demostrar que las celebraciones trascienden las diferencias entre individuos, eliminan barreras y reivindican las artes de calle, que son las más accesibles. Anna Giribet, la directora artística de FiraTàrrega, ha subrayado que con el lema quieren reivindicar este espíritu de alegría y “reclamar el espacio público como un punto de encuentro donde cada voz y presencia tiene cabida”.

Además de su programación artística, FiraTàrrega también funciona como mercado de las artes escénicas, donde se espera la participación de 1.200 profesionales del sector de todo el mundo. Abigail Ballester, directora ejecutiva del festival, ha destacado la importancia de esta vertiente del evento, que busca funcionar como un espacio de intercambio de conocimientos: “Tiene una mirada de internacionalización que permite crear redes de conexión para que surjan nuevas actividades y conseguir que los espectáculos del territorio puedan llegar muy lejos”.

Consolidados y emergentes

La programación de FiraTàrrega se dividirá en diferentes bloques, donde cada uno se centrará en aspectos diferentes y donde participarán artistas y compañías tanto de renombre como emergentes. Por un lado, una de las secciones se enfocará en la parte de la celebración, de participar y de conectar, con actuaciones como ‘WAZAC’ de la compañía surcoreana A-run crew, ‘Una brillant imperfecció (o mort d’un pianista)’ de Vero Cendoya, ‘Aquí’ de Llum de Fideu o ‘Laralaila’ de Sound de Secà.

Por otro lado, varias de las actuaciones abordarán temáticas de actualidad para reflejar toda clase de realidades. Entre las más destacadas se encuentra ‘Incontinuo’, de la compañía catalana Kamchàtka, que se hará cargo de inaugurar esta edición del festival con una actuación de gran formato inmersivo en el Hort del Barceloní, que reflexionará sobre la migración y que contará con personas recién llegadas a Tàrrega; ‘Dominaire’, de la compañía valenciana Maduixa, ‘Bo Família’ de Marie de Jongh; ‘Mètode rosa’ de Pere Faura & Niels Bekius o ‘Andábamos maravillados’ de Violeta Gil.

Asimismo, la programación incluirá espectáculos centrados en la comedia y entretenimiento, donde se encuentran ‘Securitas Service’ de Trasla2, ‘Alboroto’ de Truca Circus, y ‘Entre la pell i la màscara’ de Penique Productions, entre otros. También habrá piezas pensadas para un público familiar y más dirigidas a los niños, donde destacan ‘El viatge de la Lua’, de Alba Sarraute, ‘Mala herba sempre creix’ de Pagans o ‘INUIT’ de Festuc Teatre.

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Finalmente, FiraTàrrega será la sede de IN SITU FOCUS #1, un evento donde se busca apoyar al talento europeo emergente en las artes de calle. En esta edición habrá siete propuestas de diversas compañías europeas, que mostrarán espectáculos de diferentes disciplinas y formatos.