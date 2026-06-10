Valentín Roma regresa al Macba, ahora como director

El escritor e historiador del arte Valentín Roma (Ripollet, 1970), hasta ahora al frente de La Virreina Centre de la Imatge, será el nuevo director del Macba, según ha aprobado este miércoles el órgano de gobierno del museo barcelonés. Roma, ganador del concurso público convocado el pasado mes de marzo y al que se han presentado 21 candidatos, sucede en el cargo a Elvira Dyangani Ose, quien abandonó el museo de forma un tanto abrupta en abril para sumarse a la dirección artística de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi.

El fichaje de Roma, que se materializará durante las próximas semanas en forma de contrato de alta dirección con una vigencia de cinco años con posibilidad de otros tres adicionales, es en realidad un regreso al museo del que fue despedido como conservador jefe en 2015 a raíz de la polémica desatada por la exposición 'La bestia y el soberano' y la censura de la escultura de Ines Doujak que mostraba al Rey emérito siendo sodomizado. Bartomeu Marí, entonces director del MACBA, despidió a Roma y Paul B. Preciado, comisarios de la exposición además de conservador jefe y jefe de programas , respectivamente, poco antes de presentar su dimisión. La disputa llegó a los tribunales y tanto Roma como Preciado recibieron 50.537 euros a modo de indemnización. En el momento de la destitución, el museo alegó "falta y pérdida irrecuperable de confianza".

Su llegada tampoco será precisamente plácida ya que, horas antes de conocer el resultado del concurso, la Asociación Catalana de Crítica de Arte (ACCA), la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya (APGCC) y la PAAC habían cuestionado las bases del mismo ya que, denuncian, no garantizaban "las mínimas condiciones exigibles de transparencia y libre concurrencia". En sus conclusiones, en cualquier caso, el jurado ha destacado la "solidez del proyecto presentado" por Roma y confía en que pueda "liderar la institución con ambición intelectual, dinamismo y relevancia".

A falta de conocer las claves de su proyecto, el jurado ha querido destacar "la coherencia y rigurosidad de su trayectoria profesional". Entre sus logros destacan la dirección de La Virreina Centre de la Imatge desde 2016 y el comisariado de exposiciones dedicadas a Exit Photography Group, Osvaldo Lamborghini, Antoni Muntadas, Paula Rego, Barbara Hammer y August Sander, entre otros. Como escritor ha publicado las novelas 'El enfermero de Lenin', 'Retrato del futbolista adolescente' y 'El capitalista simbólico' y los ensayos 'Rostros' y 'Diecinueve apagones y un destello'.

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El jurado que se ha encargado de escoger su proyecto estaba formado Oriol Martí Sambola, gerente del Institut de Cultura de Barcelona; Josep Maria Carreté, secretario general de Cultura; Cristina López, directora de la Fundación MACBA; Ángeles Albert de León, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes; Anna Vallès, coleccionista, presidenta Fundació Sorigué y vicepresidenta Patronato Fundació Joan Miró; Francisco Torres, artista visual conceptual; y Joan Anton Maragall, director galería Sala Parés. Roma será el séptimo director del Macba después de Dyangani Ose, Ferran Barenblit, Bartomeu Marí, Manuel Borja-Villel , Miquel Molins y Daniel Giralt-Miracle.