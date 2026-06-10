Disney+ amplía su catálogo en catalán: listado de las nuevas 37 películas que ya pueden verse dobladas

La oferta de contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales sigue creciendo. Disney+ ha incorporado 37 doblajes gracias al pistoletazo de salida de la colaboración entre Disney, el Departamento de Política Lingüística y 3cat. De esta forma, la plataforma pasa a ofrecer 128 títulos en catalán. Es el primer lote de doblajes de 3cat que la plataforma incorpora a su catálogo y destacan obras como El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre otras muchas.

Con el inicio del nuevo acuerdo, se añaden a Disney+ 30 películas de imagen real, 4 de animación y 3 de imagen real combinada con animación. La mayoría (27) provienen del catálogo de 20th Century Studios, que fue adquirida por The Walt Disney Company en 2019. 5 son producciones de Walt Disney Pictures y el resto son de Touchstone, Hollywood Pictures y Buena Vista. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen también a las plataformas.

Los títulos que se han añadido a Disney+ son los siguientes:

A la corda fluixa Aigua per a elefants Alien Alien versus Predator Bàsil, el ratolí detectiu Big Braveheart Brooklyn Camí de perdició El cigne negre El club dels poetes morts El dia de demà El diable es vesteix de Prada El planeta dels simis (1968) El regne del cel El sisè sentit El vol del Fènix Els pingüins del senyor Popper Els rescatadors Entre copes Garfield 2 Hitchcock Jo, robot Joy La proposta L'aprenenta de bruixa L'exòtic Hotel Marigold Monuments men Oliver i companyia Petita miss Sunshine Qui ha enredat en Roger Rabbit? Sol a casa Sol a casa 2: Perdut a Nova York Speed Taran i la caldera màgica Un bon any Valors ocults

Entre los títulos que Disney+ ya ofrecía en catalán se encuentran los filmes que se han doblado gracias al apoyo del Departamento Política Lingüística, comoHoppers, Zootròpolis 2, Elio, Vaiana 2, Del revés 2 i El regne del planeta dels simis, así como algunas producciones catalanas como la serie El mal invisible.

El catalán en las plataformas

El Departamento de Política Lingüística trabaja con distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3cat a plataformas como HBO Max, que ya incluye cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie, como Diaris de vampirs, Fringe o L’amiga genial.

En el caso de Netflix, ya se han añadido más de 120 doblajes de 3Cat, entre los últimos que la plataforma ha añadido, están las trilogías de El cavaller fosc i Ressaca a Las Vegas, los filmes El curiós cas de Benjamin Button, Wonder Woman i L’home d’acer y 7 filmes de Ghibli como El meu veí Totoro, El castell al cel y El castell ambulant. En Filmin pueden verse en catalán Allò que el vent s’endugué, La vida de Brian, Perseguit per la mort de Alfred Hitchcock, Algú va volar sobre el niu del cucut, American History X yVictor/Victoria.

La incorporación de doblajes de 3cat es una de las actuaciones del Departamento de Política Lingüística para impulsar los contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales, entre las que también hay una línea de ayudas específica para el doblaje y la subtitulación. A través de esta línea, en 2025 se apoyó el doblaje de 349 películas y 29 temporadas de serie, y la subtitulación de 342 películas y 23 temporadas de series.

Entre los títulos subvencionados están los filmes Nuremberg, Ara em veus 3, Furiosa: De la saga Mad Max, Els pecadors, Twisters i les sèries Hunter x Hunter, Guardians de la nit, El primer matrimoni d’en George i la Mandy y Duster. Durante los últimos 10 años, el Departamento de Política Lingüística ha apoyado la elaboración de más de 2.300 doblajes y 6.600 subtítulos de largometrajes, además de 100 doblajes y 470 subtítulos de temporadas de series.