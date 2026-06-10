Cine
Disney+ amplía su catálogo en catalán: listado de las nuevas 37 películas que ya pueden verse dobladas
Se incorporan 30 películas de imagen real y 4 de animación, la mayoría provenientes del catálogo de 20th Century Studios, adquirido por Disney en 2019
La oferta de contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales sigue creciendo. Disney+ ha incorporado 37 doblajes gracias al pistoletazo de salida de la colaboración entre Disney, el Departamento de Política Lingüística y 3cat. De esta forma, la plataforma pasa a ofrecer 128 títulos en catalán. Es el primer lote de doblajes de 3cat que la plataforma incorpora a su catálogo y destacan obras como El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre o Braveheart, entre otras muchas.
Con el inicio del nuevo acuerdo, se añaden a Disney+ 30 películas de imagen real, 4 de animación y 3 de imagen real combinada con animación. La mayoría (27) provienen del catálogo de 20th Century Studios, que fue adquirida por The Walt Disney Company en 2019. 5 son producciones de Walt Disney Pictures y el resto son de Touchstone, Hollywood Pictures y Buena Vista. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen también a las plataformas.
Los títulos que se han añadido a Disney+ son los siguientes:
- A la corda fluixa
- Aigua per a elefants
- Alien
- Alien versus Predator
- Bàsil, el ratolí detectiu
- Big
- Braveheart
- Brooklyn
- Camí de perdició
- El cigne negre
- El club dels poetes morts
- El dia de demà
- El diable es vesteix de Prada
- El planeta dels simis (1968)
- El regne del cel
- El sisè sentit
- El vol del Fènix
- Els pingüins del senyor Popper
- Els rescatadors
- Entre copes
- Garfield 2
- Hitchcock
- Jo, robot
- Joy
- La proposta
- L'aprenenta de bruixa
- L'exòtic Hotel Marigold
- Monuments men
- Oliver i companyia
- Petita miss Sunshine
- Qui ha enredat en Roger Rabbit?
- Sol a casa
- Sol a casa 2: Perdut a Nova York
- Speed
- Taran i la caldera màgica
- Un bon any
- Valors ocults
Entre los títulos que Disney+ ya ofrecía en catalán se encuentran los filmes que se han doblado gracias al apoyo del Departamento Política Lingüística, comoHoppers, Zootròpolis 2, Elio, Vaiana 2, Del revés 2 i El regne del planeta dels simis, así como algunas producciones catalanas como la serie El mal invisible.
El catalán en las plataformas
El Departamento de Política Lingüística trabaja con distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3cat a plataformas como HBO Max, que ya incluye cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie, como Diaris de vampirs, Fringe o L’amiga genial.
En el caso de Netflix, ya se han añadido más de 120 doblajes de 3Cat, entre los últimos que la plataforma ha añadido, están las trilogías de El cavaller fosc i Ressaca a Las Vegas, los filmes El curiós cas de Benjamin Button, Wonder Woman i L’home d’acer y 7 filmes de Ghibli como El meu veí Totoro, El castell al cel y El castell ambulant. En Filmin pueden verse en catalán Allò que el vent s’endugué, La vida de Brian, Perseguit per la mort de Alfred Hitchcock, Algú va volar sobre el niu del cucut, American History X yVictor/Victoria.
La incorporación de doblajes de 3cat es una de las actuaciones del Departamento de Política Lingüística para impulsar los contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales, entre las que también hay una línea de ayudas específica para el doblaje y la subtitulación. A través de esta línea, en 2025 se apoyó el doblaje de 349 películas y 29 temporadas de serie, y la subtitulación de 342 películas y 23 temporadas de series.
Entre los títulos subvencionados están los filmes Nuremberg, Ara em veus 3, Furiosa: De la saga Mad Max, Els pecadors, Twisters i les sèries Hunter x Hunter, Guardians de la nit, El primer matrimoni d’en George i la Mandy y Duster. Durante los últimos 10 años, el Departamento de Política Lingüística ha apoyado la elaboración de más de 2.300 doblajes y 6.600 subtítulos de largometrajes, además de 100 doblajes y 470 subtítulos de temporadas de series.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz
- El colegio de las Teresianas de Barcelona acogerá un museo dedicado a la dimensión más espiritual de Gaudí
- Sabino Méndez, guitarrista y compositor: 'Recuerdo cuando me enseñaron a leer, ese truco de magia que es el alfabeto
- El Primavera Sound prevé devolver unas 15.000 entradas por las cancelaciones de su edición 'más exigente
- Verónica Sanz: 'Me han llamado tanto roja comunista como facha, y ahí piensas que algo habremos hecho bien
- Sonsoles Ónega: 'No me voy a inventar lo que no soy por el beneplácito de la crítica
- El Primavera Sound sacude su jornada final con un vibrante concierto sorpresa de Olivia Rodrigo y el ‘holocausto’ sónico de My Bloody Valentine
- La mujer que revolucionó el periodismo cultural en España nunca existió: 'Nos la comimos hasta el fondo