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Cine

Disney+ amplía su catálogo en catalán: listado de las nuevas 37 películas que ya pueden verse dobladas

Se incorporan 30 películas de imagen real y 4 de animación, la mayoría provenientes del catálogo de 20th Century Studios, adquirido por Disney en 2019

'Solo en casa' ya puede verse en catalán.

'Solo en casa' ya puede verse en catalán. / EPC

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La oferta de contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales sigue creciendo. Disney+ ha incorporado 37 doblajes gracias al pistoletazo de salida de la colaboración entre Disney, el Departamento de Política Lingüística y 3cat. De esta forma, la plataforma pasa a ofrecer 128 títulos en catalán. Es el primer lote de doblajes de 3cat que la plataforma incorpora a su catálogo y destacan obras como El diable es vesteix de Prada, Sol a casa, Alien, El sisè sentit, El cigne negre Braveheart,  entre otras muchas.

Con el inicio del nuevo acuerdo, se añaden a Disney+ 30 películas de imagen real, 4 de animación y 3 de imagen real combinada con animación. La mayoría (27) provienen del catálogo de 20th Century Studios, que fue adquirida por The Walt Disney Company en 2019. 5 son producciones de Walt Disney Pictures y el resto son de Touchstone, Hollywood Pictures y Buena Vista. Esta incorporación se enmarca dentro del convenio firmado entre la Generalitat y la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), para facilitar que los doblajes elaborados por 3Cat lleguen también a las plataformas.

Los títulos que se han añadido a Disney+ son los siguientes:

  1. A la corda fluixa 
  2. Aigua per a elefants 
  3. Alien 
  4. Alien versus Predator
  5. Bàsil, el ratolí detectiu 
  6. Big 
  7. Braveheart
  8. Brooklyn
  9. Camí de perdició 
  10. El cigne negre 
  11. El club dels poetes morts 
  12. El dia de demà 
  13. El diable es vesteix de Prada 
  14. El planeta dels simis (1968) 
  15. El regne del cel 
  16. El sisè sentit 
  17. El vol del Fènix 
  18. Els pingüins del senyor Popper
  19. Els rescatadors 
  20. Entre copes 
  21. Garfield 2 
  22. Hitchcock 
  23. Jo, robot 
  24. Joy
  25. La proposta 
  26. L'aprenenta de bruixa
  27. L'exòtic Hotel Marigold
  28. Monuments men
  29. Oliver i companyia 
  30. Petita miss Sunshine
  31. Qui ha enredat en Roger Rabbit? 
  32. Sol a casa 
  33. Sol a casa 2: Perdut a Nova York 
  34. Speed
  35. Taran i la caldera màgica 
  36. Un bon any 
  37. Valors ocults 

Entre los títulos que Disney+ ya ofrecía en catalán se encuentran los filmes que se han doblado gracias al apoyo del Departamento Política Lingüística, comoHoppersZootròpolis 2ElioVaiana 2Del revés 2 El regne del planeta dels simis, así como algunas producciones catalanas como la serie El mal invisible.

El catalán en las plataformas

El Departamento de Política Lingüística trabaja con distribuidoras y plataformas para incrementar su oferta en lengua catalana. Desde 2023, se han enviado más de 600 audios de 3cat a plataformas como HBO Max, que ya incluye cerca de 150 películas y 500 capítulos de serie, como Diaris de vampirsFringe L’amiga genial.

En el caso de Netflix, ya se han añadido más de 120 doblajes de 3Cat, entre los últimos que la plataforma ha añadido, están las trilogías de  El cavaller fosc i Ressaca a Las Vegas, los filmes El curiós cas de Benjamin Button, Wonder Woman L’home d’acer y 7 filmes de Ghibli como El meu veí Totoro, El castell al cel  y El castell ambulant. En Filmin pueden verse en catalán Allò que el vent s’endugué, La vida de Brian, Perseguit per la mort de Alfred Hitchcock, Algú va volar sobre el niu del cucutAmerican History X yVictor/Victoria. 

La incorporación de doblajes de 3cat es una de las actuaciones del Departamento de Política Lingüística para impulsar los contenidos en catalán en las plataformas audiovisuales, entre las que también hay una línea de ayudas específica para el doblaje y la subtitulación. A través de esta línea, en 2025 se apoyó el doblaje de 349 películas y 29 temporadas de serie, y la subtitulación de 342 películas y 23 temporadas de series.

Noticias relacionadas y más

Entre los títulos subvencionados están los filmes Nuremberg, Ara em veus 3, Furiosa: De la saga Mad Max, Els pecadors, Twisters i les sèries Hunter x HunterGuardians de la nitEl primer matrimoni d’en George i la Mandy y Duster. Durante los últimos 10 años, el Departamento de Política Lingüística ha apoyado la elaboración de más de 2.300 doblajes y 6.600 subtítulos de largometrajes, además de 100 doblajes y 470 subtítulos de temporadas de series.

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