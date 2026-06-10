Qué pasa con las entradas del Festival de Les Arts tras su cancelación oficial: así podrás reclamar su devolución

Los peores augurios se hicieron realidad: el Festival de Les Arts quedó cancelado el sábado tras un viernes lleno de polémica. El golpe definitivo llegó apenas cuarenta minutos después de las 16, hora en la que deberían haberse abierto las puertas y a la que, sin embargo, continuaban cerradas, lo que ya había hecho circular rumores sobre su anulación. Las cuentas oficiales del certamen no tardaron en confirmarlo, anunciando la cancelación total de su segunda jornada después de recibir la notificación oficial del Ayuntamiento de València y de la Dirección General de CACSA. Una decisión que deja a miles de asistentes sin conciertos, pero también con una gran pregunta encima de la mesa: qué ocurrirá ahora con las entradas y el dinero cargado en las pulseras.

Por el momento, la organización ha confirmado que devolverá íntegramente el saldo restante de las pulseras cashless, además del importe completo de las entradas de día del sábado. En el caso de los abonos generales, VIP y Golden VIP, el reembolso será del 50 %. Asimismo, han asegurado que en los próximos días habilitará un canal específico para tramitar devoluciones e incidencias, prometiendo un proceso "ágil y sencillo" para todos los afectados.

La cancelación "no parte de nosotros"

El comunicado, ya compartido en redes sociales, transmite un tono de frustración pocas veces visto en la historia del festival. Les Arts insiste en que la cancelación "no parte de nosotros" y señala directamente el conflicto judicial relacionado con las molestias acústicas denunciadas por varios vecinos de la Avenida Profesor López Piñero. Según explican, llevaban desde marzo trabajando contrarreloj para salvar esta edición y mantener el evento en la Ciutat de les Arts i les Ciències, pero finalmente no ha podido ser posible.

La organización asegura haber explorado alternativas como La Marina o el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, además de diseñar nuevas soluciones de ingeniería acústica para reducir el impacto sonoro. De hecho, defienden que la primera jornada del viernes, con más de 25.000 asistentes, demostró que el festival podía celebrarse compatibilizando ocio y descanso vecinal. Sin embargo, denuncian que nunca llegaron a mantener una reunión con la Alcaldía para estudiar posibles soluciones conjuntas.

Las reacciones de Leire Martínez y Siloé

Este viernes, no obstante, numerosos asistentes no dudaron en mostrar sus quejas vía redes sociales durante la primera jornada de conciertos, alegando que parecía "un evento para meditar" y resaltando la iniciativa de los artistas que decidían bajar del escenario a cantar con el público "para que podamos escucharlos". Las reacciones de Leire Martínez y Siloé fueron dos de las más sonadas; la de la primera, por abandonar el escenario junto a su banda durante más de diez minutos después de tres canciones donde la música se escuchaba residualmente, y la del segundo, por mostrar varios carteles con mensajes dirigidos tanto a la organización como a los asistentes: "Es una falta de respeto para todos los artistas, pero, sobre todo, para vosotros, el público".

Más allá del enfado institucional, la noticia deja una enorme decepción entre asistentes, artistas y trabajadores. Muchos festivaleros habían viajado desde distintos puntos de España para vivir uno de los eventos musicales más emblemáticos de València. La cancelación de última hora no solo altera planes y reservas; también vuelve a abrir el debate sobre el futuro de los grandes festivales en la ciudad y su convivencia con el entorno urbano.

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Pese al cierre abrupto de esta edición, Festival de Les Arts lanza un mensaje claro: no quiere despedirse. "Seguimos creyendo que la cultura debe tener espacio en València", afirma la organización, que insiste en su intención de seguir trabajando para que la música y los festivales continúen formando parte de la identidad cultural valenciana. Hoy, eso sí, la prioridad para miles de asistentes será mucho más inmediata: recuperar su dinero y esperar respuestas.