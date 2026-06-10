Cultura duplica el presupuesto del Plan de Fomento de la Lectura con 82 millones de euros

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha presentado este miércoles el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030, bajo el lema '¡Leer es un derecho!', una hoja de ruta con cien medidas a acometer en los próximos cinco años y una inversión de 82,7 millones, una cifra que duplica la dotación total respecto al plan anterior.

En la presentación, el ministro de Cultura ha explicado que el plan recoge la experiencia consolidada del plan 2021-2024, prorrogado en 2025, y ha subrayado que el plan se amplía un año más: "Ampliar los límites de una herramienta como esta es una declaración de intenciones, como lo es consignar un presupuesto acorde con sus necesidades y en un momento tan complejo desde el punto de vista presupuestario".

Urtasun ha explicado que el presupuesto del nuevo plan "duplica la dotación actual incrementando un 25 % la inversión anual respecto al plan 2021-2024" y estas cifras, ha dicho, "representan la implicación del Ministerio de Cultura con la lectura y son un antídoto frente a la improvisación".

"Sabemos muy bien a quién beneficia la desregulación, la informalidad y lo privado frente a lo público", ha dicho el ministro, que ha subrayado que prorrogar los efectos beneficiosos de este plan supone "blindar el bienestar con la sociedad".