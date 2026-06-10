El Cruïlla redobla su apuesta por ser "mucho más que un festival de música"

Ya conocida al completo su oferta de conciertos, el festival Cruïlla presentó este miércoles la programación extramusical de la edición de 2026, que se celebrará en el Fòrum del 8 al 11 de julio. Y es una programación más multidisciplinar y potente que nunca, que abraza la comedia, las artes visuales, la arquitectura, la danza, la moda y la innovación, así como la traslación al ámbito del ocio del compromiso social. "El Cruïlla es mucho más que música -dijo, pruebas en mano, Jordi Herreruela, director de la muestra-. El Cruïlla es red cultural".

El lema conceptual del festival es este año 'Cruïlla és casa', con dos niveles de lectura. Por un lado, 'casa' es ese lugar "cómodo, amable, al que quieres volver, donde estás seguro y donde puedes ser tu mismo", explicó Herreruela. Por otro lado, añadió el director, "Barcelona es 'casa' para nosotros, y queremos mostrar su mejor cara colaborativa".

Más de 30 humoristas

El apartado de comedia, responsabilidad de Oriol de Balanzó, brindará más de 30 humoristas, entre ellos Ana Morgade, Ignatius Farray, Marc Sarrats, Charlie Pee, Oye Sherman, Ana Polo, Joel Díaz y Carlo Padial. "Por primera vez es una programación paritaria", resaltó De Balanzó, quien asimismo se congratuló de que en Catalunya existan actualmente una decena de festivales de 'stand-up', en parte gracias al "impulso pionero" que el Cruïlla y otras iniciativas de la marca dieron a la disciplina.

Dentro de Cruïlla Arts, proyecto comisariado por Claudia Costa, una docena de artistas urbanos emergentes interpretarán visualmente algunos de los nombres del cartel musical, en directo. Además, obras y actividades en torno a tres grandes ejes se distribuirán por todo el recinto: 'La Ciudad Compartida', con instalaciones inspiradas en el espacio urbano y la vida comunitaria; 'La Plaza', un espacio de encuentro con arquitectura efímera, cultura popular e intervenciones lumínicas; y 'Arte Urbano Expandido', con murales, instalaciones y acciones participativas.

Concurso internacional

Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura a lo largo de este año, y al acontecimiento se arrima el Cruïlla, no en balde "levantar un festival es como construir una ciudad efímera", comparó Herreruela. En colaboración con Concéntrico, laboratorio y muestra de innovación urbana con sede en Logroño, el Cruïlla organizó un concurso internacional para diseñar los dos escenarios principales. Los ganadores fueron los estudios barceloneses Hous of Color y WALK. El primero, con el proyecto 'Persiana', inspirado en los balcones mediterráneos, y el segundo con el proyecto 'Una cadira mil Cruïllas', basado en la repetición de la clásica tumbona de lona.

La danza recibe una inyección de vitaminas en el Cruïlla. La compañía Brodas Bros comisaría por segundo año consecutivo la programación, que combina espectáculos, exhibiciones y 'batallas'. Del 'lindy hop' a las danzas urbanas africanas, pasando por el 'breakdance' o la experimentación escénica.

Paso a la moda

La moda se hace un hueco en el festival con la participación de la 080 Barcelona Fashion, que proporcionará "al talento que se está formando en las escuelas de diseño locales" la oportunidad de mostrar su trabajo, expuso Marta Coca, directora de la plataforma de moda catalana.

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Herreruela hizo hincapié en tres valores que, indicó, forman parte "del ADN" del Cruïlla: la sostenibilidad, la accesibilidad y la transformación social. También subrayó que el Cruïlla es el único gran festival de Barcelona que utiliza el catalán como lengua principal para dirigirse a su público.