Teatro
Carme Portaceli inaugurará la temporada 2026-2027 de la Comédie-Française
Carme Portaceli asumirá la dirección de "Les Bonnes" en la Comédie-Française, un hito que coincide con su última temporada al frente del TNC
La Comédie-Française ha anunciado hoy que Carme Portaceli dirigirá el espectáculo inaugural de la temporada 2026-2027. La directora llevará a escena Les Bonnes (Las criadas), de Jean Genet. El estreno será el 17 de septiembre en el Théâtre del Athénée, donde Louis Jouvet estrenó por primera vez la pieza en 1947 con la presencia del autor. Posteriormente, coincidiendo con la reapertura de la emblemática Salle Richelieu, actualmente en plena reforma técnica de gran alcance, el montaje se incorporará al repertorio y se representará en este espacio.
La Comédie-Française es uno de los teatros nacionales de Francia y una de las instituciones teatrales más prestigiosas de Europa y del mundo. Para el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), la participación de Portaceli en este proyecto es un motivo de orgullo. El reconocimiento a la trayectoria de la directora por parte de un referente como la Comédie-Française pone de manifiesto el trabajo desarrollado durante sus años al frente del TNC.
Este estreno coincidirá con la nueva etapa profesional de Portaceli. A partir del 1 de septiembre de 2026, compaginará sus proyectos artísticos personales con la última temporada como directora artística del TNC, en un período de convivencia y traspaso con la nueva Dirección artística de la institución.
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