Barcelona cede temporalmente al Museu Tàpies 3 originales del legado de Conchita Comamala, amiga del artista

El Ayuntamiento de Barcelona ha cedido temporalmente al Museu Tàpies un conjunto de obras procedentes del legado de Conchita Comamala, amiga de Antoni Tàpies, con el objetivo de reforzar la colección del museo e impulsar nuevas líneas de investigación sobre la etapa inicial del artista, ha explicado en un comunicado.

El legado se compone de tres obras originales de Tàpies, previas a 1950: dos retratos de Comamala (uno a lápiz de 1943 y otro al óleo de 1952) y la obra 'Dibuix', una composición abstracta de técnica mixta (1948).

Ésta última se incorporará a partir desde hoy mismo a la exposición 'Antoni Tàpies. El moviment perpetu del mur', que permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre en el Museu Tàpies.

Además, el comodato al museo también incluye la serie completa de litografías, litografías-collages y collages 'Cartes per a la Teresa' (1974), además de más de 60 libros de obras de Antoni Tàpies (muchos de ellos con dedicatorias manuscritas del artista a Comamala).

"Conxita es una amiga excelente"

El Museu Tàpies cuenta con la colección pública más completa del artista gracias a la donación inicial de 301 obras, en 1990, por parte de Antoni Tàpies y Teresa Barba. Una colección que ha alcanzado las 2.100 obras actuales gracias a la generosidad del artista y de su familia, así como de galeristas fundamentales en la trayectoria de Tàpies y de otras personas cómplices con la institución.

Además, la colección cuenta con depósitos relevantes, entre ellos uno que la propia Conchita Comamala efectuó en 1994. Las tres obras originales que componen el legado se encuadran en el contexto de la producción inicial de Antoni Tàpies, previa al desarrollo de las pinturas matéricas a partir de mediados de la década de 1950. Todas ellas atestiguan, cada una a su manera, la relación del artista con Conchita Comamala, primero por el contacto entre sus familias y, más tarde, como una amistad duradora.

En sus memorias, publicadas por primera vez en 1977, Tàpies la recuerda así: «Conxita (que años después se casó con el arquitecto Adolf Florensa), a cuyo padre habían matado al estallar la guerra, en Puigcerdà mismo, es una amiga excelente. También ella ha estado delicada de los pulmones y hemos conversado y escrito muchas veces sobre nuestros cuidados de reposo, filosofando un poco sobre todo, comentando nuestras inquietudes, nuestros planes de futuro».

Las obras

En orden cronológico, la primera de las obras es Retrat de Conchita Comamala (1943), un dibujo a lápiz sobre papel, probablemente realizado en esa época de convalecencia por la enfermedad pulmonar que ambos sufrieron. El relato biográfico de Tàpies sitúa en este período de aislamiento sus primeras pesquisas artísticas, ya fuese mediante autorretratos que plasmaban su reflejo en el espejo del armario del dormitorio o mediante retratos de familiares y amigos que lo visitaban, entre los que menciona a Comamala. Se trata de un retrato Nota de prensa Legado Comamala 1académico del rostro de Comamala, en el que se atiende a las principales facciones y expresiones de la modelo, como parte de su interés declarado por profundizar en el alma humana, pero en el que detalles como la oreja o el ropaje se muestran sin finalizar.

En estrecha relación con este dibujo a lápiz, casi una década más tarde, en 1952, Tàpies realiza un segundo retrato de Conchita Comamala, un óleo sobre lienzo. La composición mantiene la postura de la retratada en tres cuartos, recortada sobre un fondo neutro, habitual en otros óleos del momento. El rostro aislado del dibujo se convierte ahora en busto, con una camisa blanca de manga corta que marca un fuerte contraste con los tonos oscuros de alrededor. La posición de los brazos apoyados en una superficie elevada en primer término repite una estrategia ya empleada en su Autoretrat (1950) o en los retratos de Josep Gudiol (1950) y de Josep Lluís Samaranch (1951), enfatizando aquí el anillo en el dedo anular, que hace referencia a su reciente unión con el arquitecto Adolf Florensa, informa el Museu.

La tercera obra, Dibuix (1948), corresponde al denominado período surrealista o magicista de Tàpies, en el que se hace evidente la influencia de Paul Klee, Joan Miró o Max Ernst. Se trata de una composición abstracta, de aspecto paisajístico y estelar, salpicada de formas piramidales y cuadros, a veces con una nota de color o escrituras ilegibles.

El propio Tàpies describe este tipo de obras como un fluir panteístico en el que se confunde la grandiosidad de las galaxias con las imágenes miniadas de microscopio, y en el que los ojos eran lunas; las bocas, plumas; los sexos, flores; el pelo, ramajes; y el corazón, manchas de luz. Además de las tres obras originales, que serán restauradas por el Museu Tàpies, el legado incluye un ejemplar de la serie de litografías, litografías-collages y collages Cartes per a la Teresa (1974). En ella, el artista juega con el doble significado de la palabra carta. Por un lado, el de la comunicación escrita que alude a la correspondencia amorosa entre ellos, y, por otro, un sentido mucho más esotérico, el que se refiere a una baraja que sirve para jugar a ciertos juegos o para realizar trucos de ilusionismo.