Valérie Delpierre, productora de 'Estiu 1993', nueva presidenta de la Federación de Productoras Audiovisuales PROA

La Federación de Productoras Audiovisuales PROA ha renovado su junta directiva con la elección de Valérie Delpierre como nueva presidenta de la organización, ha informado esta entidad.

Delpierre es la productora ejecutiva de Inicia Films, una productora de proyectos de ficción, documental y animación creada el año 2006, que apuesta por dar voz a las nuevas generaciones de cineastas.

Inicia Films cuenta con un destacado historial de premios nacionales e internacionales del Berlin Film Festival, el Festival Internacional de San Sebastián, el Festival de Málaga, los Goya y los Gaudí.

En el ámbito institucional, Valérie Delpierre es actualmente miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y formó parte de la junta de la European Film Academy los años 2019 -2020.

La candidatura de Delpierre supone una propuesta de continuidad de las principales líneas de actuación de la junta saliente presidida por Ferran Cera, con la voluntad de reforzar la presencia de la federación en los espacios nacionales e internacionales en los que se concentran las dinámicas de más impacto mediático e industrial.

A nivel interno, el proyecto de Delpierre se basa en reforzar una representatividad plural que refleje que PROA es una federación transversal, respetando la identidad e idiosincrasia de cada asociación, pero al mismo tiempo atendiendo las necesidades comunes desde una estrategia conjunta.

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Delpierre ha sido la productora de títulos como 'B, la película' y 'Uno para todos' de David Ilundain; las premiadas 'Las niñas' y 'La Maternal', ambas de Pilar Palomero; 'Verano 1993', dirigida por Carla Simón, Premio a la Mejor Ópera Prima en la Berlinale y ganadora de tres Premios Goya y cuatro Premios Feroz; o '20.000 especies de abejas' de Estibaliz Urresola Solaguren, Oso de Plata a la Mejor interpretación protagonista para Sofía Otero en el Festival de Berlín.