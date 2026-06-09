El Teatre Lliure lanza el Projecte Casa, una intervención artística participativa junto a personas sin hogar

El Teatre Lliure y el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) del Ajuntament de Barcelona han presentado el Projecte Casa, una iniciativa de intervención artística participativa hecha de manera conjunta con el Centro Residencial de Primera Acogida (CPA) para personas sin techo de Sant Gervasi. El proyecto se desarrollará del 9 al 12 de junio en Barcelona.

La presentación de la iniciativa ha corrido a cargo del dramaturgo, director y artista francés Mohamed El Khatib, impulsor del proyecto, junto al director del Teatre Lliure, Julio Manrique, en un acto celebrado en la sede del teatro. También ha participado la comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes.

El Projecte Casa toma como referencia una experiencia previa desarrollada por El Khatib en la Maison Gertrude de Bruselas. Siguiendo ese modelo, el creador francés trabajará durante varios días con residentes del Centro de Primera Acogida de Sant Gervasi acompañado por el fotógrafo Yohanne Lamoulère, el ilustrador Bonnefrite y otros autores y guionistas.

El resultado de esta intervención se transformará en una exposición abierta al público que podrá visitarse a partir del viernes 12 de junio a las 16.00 horas en el propio centro residencial.

Durante la presentación, Fuertes puso en valor el papel de la cultura en el ámbito social y afirmó que el proyecto “muestra la fuerza transformadora y catalizadora de la cultura en un mundo tan deshumanizado como el de las personas sin techo”.

Noticias relacionadas

La propuesta se enmarca en el Proyecto Ornitorrinco de la Red de Teatros y cuenta con el apoyo de la Fundación Daniel & Nina Carasso, entidades que promueven iniciativas que conectan creación artística, participación ciudadana y transformación social.