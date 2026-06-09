Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz

El fiscal Álvaro García Ortiz (Salamanca, 14 de diciembre de 1967) ha sido galardonado por el lobby ciudadano y progresista 'Un Dels Nostres' con el Premio Christa Leem 2026. El grupo cultural y cívico ha acordado la concesión del premio al exfiscal general del Estado inhabilitado y condenado por el Tribunal Supremo el pasado 20 de noviembre "por su firme compromiso con el derecho de la ciudadanía a una información veraz y contrastada, y por su defensa valiente de la dignidad de la Carrera Fiscal frente a la desinformación y la manipulación". El premio se entregará en el Hotel Oriente a finales de este mes.

El lobby apoya con este premio a García Ortiz "en el contexto de una ofensiva conservadora que intenta dinamitar los principios del sistema democrático atacando el bien común desde posiciones interesadas y con métodos espurios". Su juicio fue calificado de 'lawfare' y recibió infinidad de críticas por parte de los sectores progresistas. Quienes otorgan el premio Christa Leem valoran la trayectoria del premiado y consideran que García Ortiz ha sabido responder "desde posiciones estrictamente jurídicas, en defensa del derecho de los ciudadanos a contar con una Fiscalía que sea garantía de libertades y preserve el interés público por encima de todo”.

Las abogadas de Atocha, Colita, Núria Espert, Niño de Elche, Javier Pérez Andújar, Joan Manuel Serrat, Miguel Poveda, Carlos Jiménez Villarejo, Pilar Manjón, Ian Gibson, Patti Smith, Baltasar Garzón, Gonzalo Pérez de Olaguer, Marcos Ana y Loles León, ganadora el año pasado, figuran entre los premiados con el Christa Leem.

En la actualidad García Ortiz es fiscal de sala con destino en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Su trayectoria al frente de la Fiscalía General del Estado se inició en agosto de 2022 y finalizó en diciembre de 2025. Durante ese periodo impulsó la modernización y digitalización de la Fiscalía, se pusieron en marcha nuevas unidades especializadas como la dedicada a Derechos Humanos y Memoria Democrática, la de Delitos de Odio, Delitos Contra la Administración Pública y Delitos Económicos.