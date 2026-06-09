El papa mantuvo un breve encuentro con Bad Bunny el lunes en Madrid

León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny el lunes en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el papa en el estadio Santiago Bernabéu, indicó este martes el Vaticano. Bad Bunny "estaba con su familia y otras personas" y León XIV "los saludó brevemente antes de salir del estadio", indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el papa en el marco de su visita a España.

El encuentro se ha producido en el marco de la coincidencia que supone la visita de ambos a Madrid: el Papa desde este sábado 6 de junio hasta este martes y Bad Bunny con su residencia de diez conciertos que se prolongará hasta el próximo lunes 15 de junio.

Ambos han protagonizado actos simultáneos este fin de semana y, mientras Benito Antonio Martínez Ocasio daba su quinto y sexto concierto, el Pontífice asistía a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima. El domingo 7, León XIV El presidió el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte'.

De hecho, el propio Pontífice bromeó a su llegada a Madrid sobre la 'competición' que ambos libraron en la capital, señalando que, aunque muchos irían a ver al cantante el sábado, también habría "unos cuantos para ver al Papa". "Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al Papa y eso dice algo", apuntó Robert Prevost al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb.

Así, la foto histórica ha ocurrido finalmente, aunque todavía no ha salido a la luz.

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Por su parte, el Pontífice ha aterrizado hoy en Barcelona, donde se ha reunido con Salvador Illa en el Palau Episcopal: El encuentro al que el president ha acudido con su esposa, Marta Estruch, ha durado media hora y en él han abordado también la relevancia de la figura de Antoni Gaudí y de la inauguración de la Torre de Jesús de Sagrada Família, el 'leitmotiv' del viaje papal. Justo después, Prevost ha saludado también a los consellers del Govern.