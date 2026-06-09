La nueva temporada del Mercat de les Flors apuesta por una programación repartida por toda Catalunya

El Mercat de les Flors ha presentado la temporada 2026/27 con el lema ‘Ballant cauen murs’, que marca una nueva etapa con la primera edición bajo la dirección de María José Cifuentes. La responsable ha explicado que, en un contexto de guerras y polarización, la danza y el Mercat de les Flors invitan a imaginar nuevas maneras de reconectar con los demás y con nosotros mismos: "A través de los espectáculos iremos descubriendo como la danza puede cuestionar y derribar muros, y como las creaciones pueden ser formas de resistencia, adaptación y transformación". Cifuentes también ha subrayado que vivimos en una sociedad individualista, pero que la danza puede contribuir a cambiarlo. “Las experiencias compartidas -ha sentenciado la directora- cada vez son más frágiles, por lo que la danza es una práctica radicalmente colectiva”.

Debido a las obras de remodelación previstas en el Mercat de les Flors a partir de mayo de 2027, parte de la programación se desarrollará en otros espacios, una circunstancia que la directora ve como una “oportunidad”: “El cierre temporal de las salas nos permitirá construir nuevas formas de encuentro con artistas y comunidades, lo que supone una red de colaboración artística y que reunirá a múltiples formas de ver el presente”.

Alianza con otras entidades

La expansión de la programación más allá de los muros del Mercat, que para esta edición cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros, supone la alianza con diferentes entidades culturales. Entre los espacios con los que colaborarán figuran el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre del Liceu, el SAT! de Sant Andreu, el Castell de Montjuïc, las piscinas municipales, el Teatre de Tarragona o el Teatre Municipal de Girona. Según la directora, esta estrategia permitirá “imaginar un Mercat sin muros, más abierto y conectado con su ciudad, su comunidad y sus territorios”.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ha expresado su deseo de que la danza tenga una mayor representación en los escenarios: “Tenemos que normalizar la presencia de la danza en los teatros y estabilizar un sector fantástico que tiene la virtud de no trabajar con la palabra, pero que llega a todo el mundo”. Ha explicado como pretenden que el Mercat de les Flors llegue a todo el territorio catalán y que “insufle energía e inspire a otros teatros a programar danza”: “Somos un motor de danza del país y tenemos una infraestructura potente que nos permite disponer de proyectos con mucha solvencia y con creadores notables, pero falta normalizar la danza en los espacios escénicos”.

Por su parte, el director general de Promoció Cultural i Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, Xavier Fina, ha explicado la importancia de que el Mercat de les Flors pueda dejar un legado para que se programe danza alrededor del territorio: “Tenemos la voluntad de que esto no se quede solo en un momento de expansión por el periodo de cierre, sino que haya una vocación expansiva y que tengamos complicidad con otros espacios”.

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Programa de artistas asociados

Además, el Mercat pondrá en marcha un programa de artistas asociados, que pretende reforzar el acompañamiento a creadores a lo largo del tiempo. Algunos de los artistas asociados son Inka Romaní, Lorena Nogal, Guillem Jiménez y Candela Capitán. De entre la programación para la temporada 2026/27 destacan ‘Living & Leaving’ de La Veronal, ‘À GOGO’ de CÉLULA #7: We Are Novias – WAN, ‘How Romantic’ de Carte Blanche, el festival Sâlmon, ‘El demonio den el cuerpo’ de Inka Romaní, ‘Solas’ de Candela Capitán, ‘La casa intempèrie’ de PSIRC, ‘La protagonista’ de Lorena Nogal y ‘Après moi, le déluge’ de (LA)HORDE con el Ballet Nacional de Marsella.