Una novela sobre las raíces esclavistas de la burguesía barcelonesa gana el Premio Néstor Luján

Un protagonista "excepcional", un viejo conocido de la turbia prosperidad de la burguesía barcelonesa y el espíritu social de las grandes novelas del siglo XIX. Con estos mimbres y el siempre efectivo imán de Antonio López, marqués de Comillas, mercader adinerado y negrero recientemente descabalgado, el escritor y dramaturgo Pere Anglas (Mataró, 1966) ha construido 'El sastre de Barcelona', novela con la que se ha llevado este martes el Premio Néstor Luján de Novella Histórica.

El galardón, instituido en 1997 por Columna Edicions y dotado con 5.000 euros, reconoce la habilidad del también autor de 'Fins on arriba la memòria' a la hora de revisar de forma crítica el pasado esclavista catalán y convertirlo en una "gran novela histórica sobre la identidad, la ambición y la supervivencia". "El Pla Cerdà no se podría haber implementado sin el capital de la esclavitud", ha recordado Anglas, a quien se le alinearon la Cuba colonial, la Barcelona industrial y el París de la bohemia cuando descubrió la historia de Luis Massó, un esclavo nacido en Cuba cuya madre había amamantado a la hija mayor de Antonio López y Luisa Bru. "En 1852 hay una epidemia de cólera en Santiago de Cuba y el señor Antonio López envía a su familia a Barcelona huyendo de la peste. Antes de irse, Luisa Bru compra la libertad del niño como agradecimiento a su madre, así que ahí se me abría todo un mundo: ¿Siguió en contacto con los López? ¿Cruzó el Atlántico? ¿Llegó a Barcelona?", ha explicado.

Ese detalle poco o nada conocido, sumado a los viajes documentados de esclavos domésticos al servicio de la familia en el Palau Moja, fue el chispazo que transformó la fascinación inicial de Anglas por el mito del indiano, esa persona "totalmente empobrecida" que se aventura a viajar a las Américas y regresa "absurdamente enriquecido", en un novelón de 500 páginas sobre el pasado colonial de la burguesía catalana. "Gracias a la historiografía moderna sabemos que no se enriquecieron gracias a su inteligencia o su esfuerzo y que la mayoría de las fortunas no se podrían explicar sin la explotación de la mano de obra de la esclavitud", ha subrayado.

Lucha de clases

El hilo conductor de la novela, insiste Anglas, es Luis Massó, aspirante a modisto parisino que tendrá que conformarse con ser sastre barcelonés, pero a su alrededor circulan más de 80 personajes, la mayoría de ellos reales, que retratan una ciudad convulsa y generosa en contrastes. Por ahí andan, entre otros, Erik Satie, Jacint Verdaguer, Manuel Girona, Alfonso XII, Miquel Utrillo, Ramon Casas, Suzanne Valadon, Santiago Rusiñol o Joan Güell. También, qué menos, Antonio López, empresario enriquecido gracias a los negocios coloniales y al tráfico de esclavos. "Compraba una plantación con 115 esclavos y la vendía con 150. ¿De dónde salían los otros 35? En teoría desde 1817 se intenta que ningún país trafique con esclavos, pero España lo sigue haciendo con la connivencia de los poderes políticos y los gobernadores civiles", ha ilustrado Anglas.

Aún así, el novelista asegura haber intentado meterse en el pellejo del marqués de Comillas para poder explicarlo "desde dentro hacia fuera". "He intentado entender cuál era su drama, porque también lo hay: es pobre, pierde a su padre cuando es prácticamente un crío, empieza a trabajar como trapero... Entonces se va y consigue una gran fortuna y un gran poder que ha de perpetuar, y ahí está su gran drama", ha relatado.

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Algo parecido, aunque con bastantes millones menos, le ocurre a Luis Massó, exesclavo crecido entre dos universos completamente diferentes, el de los amos blancos y los esclavos negros. "En un mundo de libertad, que es la Barcelona de la industrialización, tampoco la encuentra, ya que vemos la lucha obrera y las desigualdades sociales", ha apuntado.