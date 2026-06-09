Miquel Barceló espera a las puertas de la Gloria de la Sagrada Familia

La Sagrada Familia conmemora este miércoles el centenario de la muerte de Antoni Gaudí con la inauguración de la monumental torre de Jesús por parte del Papa León XIV. Es un acontecimiento histórico que se celebrará con una misa y un espectáculo lumínico, aunque puede que también haya novedades sobre la finalización de la basílica que creó el arquitecto catalán.

Tras rematar con una gran cruz de cerámica y vidrio el punto más alto y simbólico del proyecto, queda por concluir la fachada de la Gloria, la principal del templo y que representará el infierno, el purgatorio y el paraíso, tal como la concibió el genio que dedicó gran parte de su vida a la magna obra.

Sin embargo, sus explicaciones, bocetos y maquetas no concretan cómo tiene que desarrollarse, por lo que el patronato de la junta constructora de la basílica encargó este gran reto a tres prestigiosos artistas, los escultores Cristina Iglesias y Javier Marín, y el pintor, escultor y ceramista mallorquín Miquel Barceló.

Uno o varios serán los elegidos para realizar cada una de las tres partes del trabajo más ambicioso al que debe enfrentarse la Sagrada Familia. En diciembre entregaron sus propuestas artísticas a la junta y en febrero los tres aspirantes las defendieron personalmente en un exhaustivo examen.

Recreación de la maqueta que Gaudí concibió para la fachada de la Gloria y que un artista actual completará / DM

Experiencia en iglesias

Cuentan que Barceló salió «satisfecho» de la presentación y los especialistas le colocan en una posición relevante para ser quien finalmente lleve a cabo la fachada de la Gloria.

Tiene gran experiencia en intervenir en iglesias, entre las que destaca la Catedral de Mallorca, donde su gran mural de cerámica sobre el milagro de los panes y los peces en la capilla de Sant Pere es una visita obligada para cualquier residente y visitante interesado en las artes visuales.

A ello hay que sumar los tres tapices monumentales que está ultimando para el templo más emblemático de París, la catedral de Notre Dame, y la creación de grandes dibujos en una iglesia de Sicilia desacralizada, además de las ilustraciones para una edición especial de la Divina comedia, en la que representa precisamente el infierno, el purgatorio y el paraíso, que ahora ha trasladado a un gran mural cerámico.

La gigantesca maqueta que se podría convertir en la fachada de la Sagrada Familia fue ejecutada en su taller de Vilafranca y el artista felanitxer confesó tras concluirla que siente como si hubiera pasado su vida entrenándose para hacer un proyecto de esta magnitud.

Proyecto

El tamaño real será de 50 metros de ancho por 50 de alto y si al final es seleccionado, Barceló dedicará unos 15 años de trabajo a la Gloria, un desafío que le apetece y a la vez le atemoriza, entre otros motivos porque el artista español vivo más cotizado tiene 69 años.

El director general de la basílica barcelonesa, Xavier Martínez, ha reconocido recientemente que el esfuerzo constructivo es superior al de las torres, que necesitaron 20.000 piezas de piedra, mientras que para la fachada se requieren 100.000, sin contar con la escalera proyectada para salvar el desnivel en la calle Mallorca, frente a la que ahora hay edificios de viviendas que serán derribados.

El puente existente en dicha vía dividirá en dos el proyecto, por lo que se ha establecido que la parte inferior, la más cercana a los peatones, será una alegoría del infierno. Después viene el purgatorio, a la altura de la puerta, y la parte superior acogerá el paraíso, con escenas de júbilo y una representación celestial con 36 santos.

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El espectacular lienzo albergará en total un centenar de esculturas figurativas que deberán explicar los tres emplazamientos metafóricos siendo totalmente fieles a la teología católica, aunque al mismo tiempo con una lectura comprensible y actualizada a este siglo. Gaudí concibió la fachada de la Gloria como la que guía al cielo y la felicidad eterna, y ahora el reto de convertirlo en realidad puede que recaiga en un mallorquín.