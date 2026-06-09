Marin Alsop, ante el estreno de 'Set somnis de Gaudí' con la London Philharomnia: "Es una locura apasionante"

Antoni Gaudí (1852-1926) diseñó las torres de la Sagrada Familia con la idea de insertar campanas en ellas que resonaran a mucha distancia. Soñaba no solo con un gran templo arquitectónico sino musical. Un siglo después de su muerte, las campanas que Gaudí ideó y sonarán por primera vez en el final de 'Set somnis de Gaudí', una obra con música Olivia Pérez-Collellmir, catalana afincada en Boston, y libreto de la poeta Anna Gual, que se estrena este miércoles en el Palau de la Música Catalana. La directora Marin Alsop, una de las primeras mujeres que logró romper el techo de cristal de la clásica, capitaneará la prestigiosa Philharmonia Orchestra de Londres, a la soprano Núria Rial y a los coros del Orfeó Català -Cor Jove y Cor de Noies- y el Cor de Cambra del Palau de la Música.

"Hacer esta obra es una locura que surge la pasión de todos los implicados", ha destacado en la presentación antes de su primer ensayo en el Petit Palau. Ella no conocía a la compositora, que nunca había creado una sinfonía, pero le atrajo su actitud y la historia que hay detrás de esta obra, con mecenas privados, Patrick Mitchell y Renée Chan, dos enamorados de Gaudí y Barcelona con ganas de contribuir a la sociedad a través de la música. "Esto empezó como una carta de amor a Barcelona que mi esposa y yo descubrimos en nuestra luna de miel en 2005".

Alsop no conocía a ninguno de ellos, tampoco a la compositora, pero el instinto le decía que valía la pena lanzarse a esta aventura musical que se llega al estreno tras infinidad de conexiones vía internet entre todos los implicados. "Su pasión me enganchó, necesitamos más pasión en la vida", ha indicado. Aceptó el reto sin haber visto ni una sola nota de la partitura. Pero después, con el primer movimiento que le envió la compositora, hizo un 'workshop' con los músicos para ver si funcionaba y se implicó de lleno. "Esta obra habla de la arquitectura de la vida, de lo que la sostiene. Va desde el nacimiento hasta la vida en el más allá y aunque se inspira en la historia de Gaudí no va de hechos sino de sentimientos. Habla de todo que le inspiró no solo externamente sino interiormente".

Un dels moments de l'assaig de 'Set somnis de Gaudí' d'Olivia Pérez-Collellmir al Palau de la Música Catalana / Eli Don / ACN / ACN

Doscientos músicos en escena se encargarán de dar vida a esta nueva creación con la que Pérez-Collellmir espera "conmover a los espectadores, emocionar y removerles". La compositora se siente muy cercana a Gaudí porque su padre, "nació delante de la Sagrada Familia y se hizo arquitecto por su amor a Gaudí y al modernismo. De pequeña me solía llevar con él y hacíamos 'tours' modernistas por Barcelona y Catalunya".

La compositora espera "conmover a los espectadores, emocionar y remover". ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos abrazarnos unos a otros? ¿Cómo podemos crear un futuro para nuestros hijos lleno de esperanza y paz? son algunas de las cuestiones que explora esta obra. Luz, estructura, materia, naturaleza y trascendencia son los pilares de esta nueva creación que este lunes ha sorprendido por su fuerza y delicadeza a quienes asistieron a una parte del ensayo en el Petit Palau. El segundo movimiento destaca el trabajo de la percusión, con siete intérpretes e infinidad de instrumentos, algunos curiosos.

Olivia Pérez-Colldemir, compositora de 'Set somnis de Gaudí' / Darielle Rose

Cada movimiento guarda relación con una dimensión emocional y simbólica del universo gaudiniano: ‘La natura’, ‘El taller’, ‘La dualitat’, ‘El dol’, ‘La revolta’, ‘La pregària’ y ‘La basílica’. El número siete adquiere una dimensión espiritual central en esta pieza que habla de infancia, dolor, creación y trascendencia. Los sentimientos de Gaudí ante aspectos que vivó como la Setmana Tràgica o la muerte de su madre aparecen en la obra donde la compositora imagina sus sueños. El Cor de Noies, colocado en los bancos junto al órgano, interpreta al propio arquitecto. "Es una obra con colores muy diferentes y mucho texto, pero todo está a punto. Hay muchas ganas de ensayarla con la orquesta y de estrenarla", señala Pablo Larraz, director del Cor Jove de l'Orfeó Català.

La obra se estrena coincidiendo con la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por el Papa. En el Palau, el concierto se completará con otro estreno relacionado con la basílica más famosa de Barcelona: '84 campanes de Gaudí', del norteamericano David Cieri, que utiliza las tres campanas hiperboloidas imaginadas por el arquitecto y que juegan un papel clave en esta obra, incluidas también en la partitura de Pérez-Colldemir. Será la primera vez que se escuche en una sala de conciertos.

Las campanas de Gaudí

El arquitecto y músic Galdric Santacana, director de la cátedra Gaudí en la Universitat Politécnica de Catalunya y comisario del Any Gaudí, ha construido estas tres campanas tras una investigación de 12 años sobre estos elementos sonoros que el arquitecto quería colocar en las torres de la Sagrada Familia y atraer con su sonido a feligreses situados hasta tres kilómetros de distancia. Los bocetos originales de Gaudí desaparecieron durante la Guerra CIvil. Estas campanas se construyeron en paralelo a la obra y suenan en el séptimo y último movimiento de la obra de Pérez-Colldemir dedicado a 'La basílica'. "Su sonido es diferente de las campanas tradicionales litúrgicas. Su propósito es conseguir notas más graves que en las campanas convencionales. Estas han llegado a un Mi 3 en el centro del piano y con el sistema de Gaudí puedes llegar al Do de contrabajo". Es un sonido nuevo con un timbre diferente.

De Barcelona a Boston

Para Pérez-Collellmir, pianista y profesora del presitiogo Berklee College of Music de Boston, cuyo primer álbun 'Olivia' vio la luz en 2023, estrenar esta pieza es "un sueño". Formada en Conservatorio de Música del Liceu y en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona se trasladó a Boston para hacer un master en Berklee. Para la compositora volver a Barcelona para estrenar su primera obra en un auditorio como el Palau de la Música Catalana es como tocar el cielo. Sobre todo porque no se trata de una obra breve sino de toda una sinfonía que nunca hibiera echo de no haber sido por haber sido profesora de música de los hijos de los mecenas de este proyecto.

En el mundo del piano Pérez-Colldemir destaca entre sus mentores a Núria Bonells, discípula principal de Alicia de Larrocha y heredera de una tradición pianística que se remonta a Granados y Albéniz; Antoni Besses (discípulo de Mompou y Messiaen, y colaborador de Copland y Ginastera); y Josep Maria Colom, con quien estudió en la Fundación Hindemith en Suiza. Como compositora, sus mentores han sido Osvaldo Golijov y Marti Epstein.