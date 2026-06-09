Arnau Vallvé (Manel) se estrena en solitario con una canción que es “un manual de instrucciones para huir”

Tres años después de anunciar su congelación de actividades (una pausa “hasta nueva orden, más tiempo del habitual”, dijeron), nuevas señales llegan de Manel, ahora a través de su batería, Arnau Vallvé, que publicó este martes una canción con la que se estrena en solitario. La pieza, ‘Mentre el monstre’, es el primer adelanto del álbum que verá la luz a principios de 2027.

Vallvé se convierte así en el segundo integrante de Manel que publica obra a título individual, después del cantante, Guillem Gisbert. Un disco que él no ve necesariamente como el inicio de una carrera solista. “Hacer un álbum yo solo era un gran reto y tenía la espinita clavada de escribir letras. No sé si volveré a hacer otro, pero sí que sabía que, con el grupo parado, era el momento de probarlo”, explica a este diario. En los discos de Manel hay solo dos canciones firmadas por Vallvé, ‘Els guapos són els raros’ (del primer álbum, en 2008; un tema que “ya existía desde antes de Manel”, explica) y ‘La jungla’ (del epé ‘L’amant malalta’, 2021). En los últimos años, Vallvé ha estado ocupado como productor con artistas como Boye, La Ludwig Band, Lildami, Triquell, Ven’nus y Sense Sal, además de componer músicas de espectáculos teatrales y para la película ‘Suro’ (Mikel Gurrea, 2022).

Proyecto en mutación

Ahora, en ‘Mentre el monstre’, aparca la batería y desarrolla un pop electrónico robusto de la mano del músico y productor Xicu. ¿Indicativo del tono que tendrá el álbum? “Me dicen que todas las canciones tienen un aire en común, pero yo no sé verlo y esta es de las menos representativas, porque las estrofas son rapeadas”, hace notar Arnau Vallvé. De hecho, el álbum, que todavía no tiene título conocido, ha mutado respecto al propósito inicial. “Yo quería hacer un disco de música electrónica, instrumental o casi. Luego pensé que tenía la necesidad de contar cosas, y cuando haces letras das un paso muy bestia hacia el pop, sin darte cuenta. La música electrónica me interesa, pero no es mi ADN. Así que, al final, es un disco muy pop”.

La letra habla de escapar de ciertos terrores íntimos y cotidianos. “Quien más, quien menos, huye de algo, y aquí he tratado de hacerlo abierto para que cada cual se lo pueda hacer suyo. Pero la canción es como un manual de instrucciones para huir”, cuenta Vallvé. ¿De qué? “En mi caso, seguramente, de mí mismo. Cosas que uno no quiere ver y que miras a otro lado para no ver”. La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Ignasi Gisbert (hermano de Guillem) y Rita Molina en el que Vallvé hace de entrenador de fútbol de un equipo infantil (el C. E. Canyelles), uno de cuyos padres, que graba al equipo desde la grada, es el actor Pol López.

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Manel no existe actualmente como grupo musical, pero se diría que sí como hermandad u organización: este disco lo publica el sello que creó el cuarteto, Ceràmiques Guzmán, casa también del Gisbert solista, y el mánager de ambos es Martí Maymó, el bajista del grupo, que ha orientado sus pasos hacia el ‘show business’. El cuarto miembro de la formación, el guitarrista Roger Padilla, tiene entre manos proyectos en el cine. “Manel sigue unido, como amistad y como concepto, y seguramente volverá a hacer cosas, aunque no hay fecha”, apunta Vallvé. Como dice la nota emitida por el sello, Manel “sigue hibernando”. El futurible regreso todavía tendrá que esperar: Arnau Vallvé planea gira por su cuenta, con una primera fecha cerrada para el 2 de abril de 2027 en La 2 de Apolo.