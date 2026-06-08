El Sónar Kids regresa 10 años después en el Fòrum con directos, talleres y juegos

Una de las primeras decisiones que tomó el nuevo director del Sónar, François Jozic, fue la de recuperar la muestra paralela al festival pensada para las familias que había existido años atrás. Como a tantos otros, al belga le unía un hilo sentimental al llamado Sónar Kids, pues había acudido en el papel de padre. Ahora, ya con Jozic vestido con el traje de director del histórico festival barcelonés (también lo es del Brunch Electronik), la pequeña muestra de "música y creatividad en familia" regresa 10 años después con una única jornada que se celebrará el próximo 20 de junio en el Parc del Fòrum. Coincidirá así con el último día de la 33ª edición de la 'marca madre' (del 18 al 20 en la Fira de Gran Via con reclamos como Skepta, The Prodigy o Cabaret Voltaire).

Más allá de cultivar melómanos del futuro, el Sónar Kids tiene entre sus objetivos reforzar el vínculo con la ciudad después de la marcha forzosa por obras de la Fira de Montjuïc, donde se celebraba el Sónar de Día y el Sónar+D, congreso de innovación tecnológica y música ahora reubicado en la Llotja de Mar (con entrada específica si se desea). Los organizadores del festival de músicas avanzadas han desvelado este lunes una programación que se desplegará (en un horario que irá de 11 a 20 horas) en tres espacios diferentes muy cercanos entre sí, todos ellos repartidos por el Petit Amfiteatre del Parc del Fòrum.

Una decena de directos

Uno (SónarXS) estará destinado a las actuaciones musicales, que serán diez, entre los que habrá los directos de nombres como Elan, Rosin de Palo y Stonzze, el espectáculo de música y títeres 'Peppo Monk and the Circus' de los berlineses Puppetmastaz y los 'dj set' "pensados para bailar en familia" con las firmas de conocidas de la casa como La Sofy, que también tendrá presencia en el Sónar el jueves 18 de junio, Sonido Tupinamba, naguiyami y Awwz. Apuntes importantes de los responsables del Sónar Kids: el volumen de los conciertos estará siempre adecuado al oído de los niños y se crearán zonas con hierba artificial y sombra para refugiarse del sol y soportar las altas temperaturas previstas.

Habrá 10 actuaciones musicales, con 'dj set' "pensados para bailar en familia"

Además, un segundo espacio (SonarDôme) permitirá a los asistentes experimentar y probar sus habilidades con diferentes talleres interactivos, en los que se podrá toquetear controladoras y demás aparatos, hacer creaciones sonoras o crear camisetas. Para acabar, habrá una zona de juegos de libre acceso con actividades como grafitis, camas elásticas o minigolf. Los organizadores del Sónar Kids apuntan que estará permitido acceder al recinto con cochecitos u otros accesorios y que las familias podrán entrar con su propia comida (habrá una zona de picnic y también oferta gastronómica en el interior del festival).

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Las entradas para los menores de 15 años, que deben ir acompañados de al menos un adulto, son gratuitas, aunque se deben reservar a través de la web del festival. Por su parte, el precio para las personas de más de 16 años es de 12 euros y hay tickets dobles a 20 euros.