Estas son las siete perlas del Flaix Tardor-BCN, el festival de teatro internacional de Barcelona

Este otoño Barcelona volverá a convertirse en escaparate de la escena internacional con la segunda edición del Flaix Tardor-BCN. Algunos de los creadores y compañías de artes escénicas más influyentes de la escena internacional como Stefan Kaegi, Piel de Lava, Oskaras Korsunovas, Katerina Andreou, Guillermo Calderón, Eglė Jackaitė, Sasha Waltz & Guests o Enrico Ianniello aterrizarán con sus últimas propuestas en Barcelona gracias al Flaix Tardor-BCN. La segunda edición se celebrará del 16 al 29 de octubre y contará con siete espectáculos, de los cuales cinco son estreno en España. El Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, La Villarroel, el Teatre La Biblioteca y el Teatre Akadèmia acogerán destacas propuestas de la escena contemporánea europea y latinoamericana.

Un momento de 'La Santa'. / Dmitrijus Matvejevas

Espejo y memoria

El teatre Lliure acogerá dos espectáculos. Por un lado, 'Spiegelneuronen', del interesante director alemán Stefan Kaegi, fundador del colectivo Rimini Protokoll contará con la participación de la compañía de danza Sasha Waltz & Guest en esta propuesta que integra al público a través de un gran espejo. Su pieza investiga los llamados "efectos espejo" del cerebro humano vinculados a la empatía y la comprensión colectiva. Combina neurociencia y danza. Por otro, 'Navegar por el Neva' que revisitación del universo dramatúrgico de Guillermo Calderón. Trece años después de las últimas funciones de 'Neva', donde cuestionaba el lugar del arte en un contexto de violencia política, el elenco original se reencuentra para reanudar el texto desde una nueva realidad marcada por la enfermedad del actor Jorge Becker, que vuelve a los escenarios después de años de rehabilitación. Una mezcla de ficción y realidad cargada de emoción.

un momento de 'How romantic'. / Carte Blanche

El Mercat de les Flors acogerá a 'How romantic', de la compañía noruega Carte Blanche, una creación de Katerina Andreou. La obra, que este año se verá en el Festival de Aviñón, está interpretada por catorce bailarines que se lanzan a un intenso maratón físico que explora conceptos como el poder, la resistencia, el agotamiento y las relaciones humanas. Es una metáfora sobre la supervivencia y una a propuesta de gran impacto visual.

Patriarcado y maternidad

La Biblioteca ofrecerá 'Sventoji' (La Santa), primera obra de la compañía del aclamado director lituano Oskaras Koršunovas, OKT que llega a Barcelona que cuenta con la actriz Egle Jackaite. La obra, cargada de simbolismo, reflexiona sobre el patriarcado, la violencia estructural y la condición femenina. Mezcla espiritualidad y crítica social. La misma sala ubicada en un espacio gótico que data del siglo XV, ofrecerá también 'Deserto', de la compañía brasileña Polifônica, sobre la vida y obra del chileno Roberto Bolaño. Una propuesta con dirección y dramaturgia de Luiz Felipe Reis basada en textos, entrevistas y memorias al autor de '2666', 'La universidad desconocida' o 'El gaucho insufrible'. Se trata de una reflexión sobre el rol del artista.

La vida y obra del escritor Roberto Bolaño centran 'Deserto'. / Renato Mangolin

El Teatre Akadèmia cuenta con 'Mamma. Piccole tragedie minimali', obra dirigida por Enrico Ianniello, interpretada por él mismo y por la actriz italiana Frabizia Sacchi. El texto de Annibale Ruccello creado en 1986 ofrece una mirada profundamente irónica y crítica sobre la maternidad a través de diversos personajes marcados por la soledad, el desarraigo y la incapacidad de encajar con el mundo exterior.

La Villarroel apuesta por 'Petróleo', una de las piezas más aplaudidas del colectivo argentino Piel de Lava. Es una comedia incisiva sobre estereotipos de género, masculinidad y creación de identidad que transcurre en un yacimiento petrolífero de la Patagonia donde los cuatro hombres protagonistas están interpretados por actrices.