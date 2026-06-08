Puigcerdà tiende la mano al Cerdanya Film Festival para garantizar su continuidad

El Ayuntamiento de Puigcerdà ha reafirmado su compromiso con la cultura y con el Cerdanya Film Festival, y ha expresado su voluntad de seguir trabajando con la organización para garantizar la continuidad del certamen. El consistorio ha querido salir al paso de las informaciones aparecidas en los últimos días y ha asegurado que "en ningún momento se ha planteado bloquear su celebración".

En un comunicado, el Ayuntamiento subraya que mantiene "un firme compromiso con la cultura" y que continúa apostando por iniciativas culturales y artísticas que contribuyen a dinamizar la vida cultural, social y económica del municipio. En este sentido, destaca que el cine y las actividades vinculadas al sector audiovisual forman parte de la apuesta cultural de la localidad y reconoce "el valor y la trayectoria del Cerdanya Film Festival dentro del panorama cultural del territorio".

Según explica el consistorio, desde el primer momento se ha trabajado para facilitar la celebración del festival dentro de un marco compatible con la programación cultural del municipio, la disponibilidad de los espacios públicos y el criterio de equidad que rige el acceso a los equipamientos municipales por parte de las distintas entidades y actividades que se desarrollan a lo largo del año.

En esta línea, el Ayuntamiento afirma que ha ofrecido espacios y fechas disponibles con el objetivo de garantizar la celebración del festival en coordinación con el resto de actividades culturales y sociales programadas en los equipamientos municipales durante el verano.

En cuanto al Casino Ceretà, uno de los espacios habitualmente vinculados al certamen, el consistorio aclara que el equipamiento continúa acogiendo actividades culturales con normalidad y recuerda que ha sido sede del festival en diferentes ediciones "sin incidencias destacables".

No obstante, señala que los requerimientos técnicos y organizativos planteados este año implican unas necesidades que superan las posibilidades técnicas, logísticas y humanas que actualmente puede asumir el municipio. Por este motivo, explica que se ha solicitado a la organización una revisión de la propuesta presentada con la voluntad de garantizar una celebración "viable, segura y adecuada a las posibilidades reales de los equipamientos municipales".

El Ayuntamiento de Puigcerdà concluye reiterando su voluntad de seguir trabajando "desde el diálogo y la colaboración" para encontrar una propuesta que concilie las necesidades del festival con las posibilidades reales de los equipamientos municipales, garantizando una convivencia equilibrada entre las diferentes actividades culturales que se desarrollan en la localidad.