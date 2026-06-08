Barcelona tendrá un nuevo museo de Gaudí ubicado en el colegio de las Teresianas

Barcelona impulsará un nuevo museo dedicado a Antoni Gaudí en el edificio del Colegio de las Teresianas, en la calle Ganduxer, coincidiendo con la llegada del Papa y con la aprobación del Vaticano al proyecto. El futuro Museo Gaudí Teresianes se presenta como un nuevo equipamiento cultural concebido para descubrir la dimensión más espiritual del arquitecto y profundizar en su trayectoria vital y profesional.

La iniciativa permitirá ampliar el relato gaudiniano de la ciudad más allá de las obras más conocidas del arquitecto y pondrá en valor un legado arquitectónico, espiritual y educativo de singularidad excepcional. El proyecto se enmarca además en el Año Gaudí y busca reforzar el posicionamiento de Barcelona como una de las grandes capitales culturales europeas.

El colegio de las Teresianas, proyectado por Antoni Gaudí entre 1888 y 1890 y hasta ahora prácticamente inaccesible para el público general, se transformará en un museo que combinará patrimonio, exposiciones de arte y actividades para acercar al visitante a las múltiples facetas del arquitecto. La apertura al público está prevista para principios de 2028 y ofrecerá una experiencia museográfica de última generación en una de las obras menos conocidas de Gaudí.

La presentación oficial del museo llega tras confirmarse la autorización del Vaticano y coincide con tres acontecimientos especialmente relevantes: la visita del Papa a Barcelona, la celebración del Año Gaudí y la conmemoración de los 150 años de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Desde el nuevo museo se quiere mostrar una dimensión poco explorada del arquitecto catalán: su búsqueda espiritual, su concepción esencial de la arquitectura y su relación con los valores educativos y humanistas impulsados por Enric d’Ossó a partir del magisterio espiritual de Santa Teresa de Jesús.

La apertura estable al público de este edificio histórico supondrá, según sus impulsores, un hito patrimonial de primer orden. Por primera vez, los visitantes podrán acceder de manera regular a un espacio que hasta ahora había permanecido prácticamente cerrado y que constituye una pieza clave para entender la evolución creativa de Gaudí. El proyecto se completará con el acceso libre a una parte del jardín, desde donde podrá contemplarse el edificio.

El Museo Gaudí Teresianes se concibe como un centro cultural innovador que integrará patrimonio, investigación, divulgación y tecnología avanzada. La propuesta museográfica incluirá recursos audiovisuales y multimedia, piezas y documentación originales y facsímiles, maquetas, módulos interactivos, restituciones físicas y virtuales, proyecciones panorámicas y mappings arquitectónicos. El objetivo es ofrecer una lectura comprensible y atractiva del universo gaudiniano mediante la combinación de técnicas tradicionales e innovadoras.

Entre los espacios previstos figura el Espacio Gaudí 360º, una planta completa del edificio destinada a una exposición permanente sobre la trayectoria vital y artística del arquitecto. Habrá también otra planta para exposiciones temporales centradas en conceptos creativos como la trascendencia o la belleza, y una sala digital que permitirá a los visitantes vivir una experiencia de realidad virtual para adentrarse en el proceso de trabajo de Gaudí.

El proyecto quiere alejarse de una lectura convencional de la obra del arquitecto y propone interpretarla a partir del edificio de las Teresianas, considerado fundamental para comprender su evolución arquitectónica. Construido entre 1888 y 1890, este inmueble expresa una arquitectura austera, funcional y cargada de simbolismo, que anticipa muchas de las aportaciones conceptuales que Gaudí desarrollaría después en otros proyectos. La luz, la geometría, la espiritualidad y la innovación constructiva serán los grandes ejes del recorrido.

Desde este espacio, el visitante podrá descubrir cómo Gaudí transformó las influencias religiosas, pedagógicas y sociales de su tiempo en una arquitectura al servicio de una función concreta: ser convento para la formación y residencia de las novicias de la congregación de las Teresianas y escuela para niñas.

Detrás del proyecto está IngeniaCultura, empresa especializada en la conceptualización y desarrollo integral de proyectos culturales. Nacida como spin-off de MagmaCultura, la compañía impulsa iniciativas que combinan cultura, innovación, tecnología e impacto social con el objetivo de crear nuevos formatos de divulgación y relación con el patrimonio.

La trayectoria de IngeniaCultura incluye la fundación del IDEAL Centre d’Arts Digitals, considerado un centro de referencia europeo en experiencias inmersivas; la cogestión de Barcelona XRLab, en Poblenou, dedicado a la innovación en tecnologías inmersivas e industrias creativas; y la participación en la firma de diseño y producto cultural It Brings Art.

El equipo de IngeniaCultura, liderado por Artur Duart e Imma Fondevila, se ha encargado de la ideación y conceptualización del Museo Gaudí Teresianes, definiendo su relato, la experiencia de visita, la propuesta museográfica y la estrategia de desarrollo cultural.

El equipo ganador del concurso convocado para diseñar la propuesta arquitectónica del futuro museo ha sido Arquitectura Genís Planelles, autor de proyectos como la restauración del Institut Verdaguer, antiguo Palacio del Gobernador de la Ciutadella de Barcelona, y la restauración y ampliación del mercado modernista del pescado para convertirlo en la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès.

La coordinación y supervisión integral del desarrollo del museo corre a cargo del estudio Josep Cortina, especializado en arquitectura, interiorismo y project management, con experiencia en proyectos vinculados al patrimonio, los espacios comerciales y los equipamientos de uso público. Por su parte, la redacción del Plan Especial Urbanístico y de Mejora Urbana necesario para regular el equipamiento ha sido encargada a JornetLlopPastor Arquitectes.