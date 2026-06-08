Marcos Augusto presenta 'Te hice dios', una novela sobre amor, mentiras y deseo en la era del VIH

Marcos Augusto ironiza al decir que con Te hice dios (Random House) ha escrito «una dulce historia de amor». Tras publicar poesía, esta es su primera novela y en ella hay amor, pero no es dulce. El autor mete al lector en una relación de pareja homosexual basada en una gran mentira. Es una historia de autodestrucción y de deseo, en la que los personajes se conocen a través de Grindr y uno de ellos se presenta como un bugchaser, es decir, «busca bicho», quiere contagiarse de VIH, y el otro promete dárselo.

Con la voz de un narrador en segunda persona, Marcos Augusto va reconstruyendo una relación que comienza a través de chats para gays, en los que nada se deja a la imaginación. La novela tiene una crudeza impactante, tanto por las escenas de sexo explícito entre sus personajes como por cómo se describe la degradación que provoca en el cuerpo de uno de ellos el sida. «No había una intención de querer provocar, creo que cuando me metí en la propia historia, me dejé llevar por ella y, por ser consecuente, con lo que se estaba narrando», comenta Augusto. «Fue luego cuando me di cuenta de que era tan fuerte, yo me ponía a escribir y yo pensaba que estaba escribiendo una historia de amor preciosa», añade el autor con cierta burla.

El escritor combina una prosa lírica con el ensayo en 'Te hice dios'. / B.RAMON

Augusto pone sobre la mesa el VIH y la muerte por sida, con pasajes de ensayo. «Creo que Te hice dios recoge de alguna manera diferentes momentos de la propia historia de la pandemia del VIH para volcarlos al presente. También creo que mi novela no sería posible sin la PrEP [profilaxis preexposición, medicamento contra el VIH], y sin ideas como indetectable igual a no transmisible, que se han impuesto de forma muy clara dentro del activismo... Pero como la literatura sirve para establecer nuevos imaginarios, me preguntaba ¿qué queda detrás de todo eso? ¿Qué pasa con aquella persona que es transmisible porque no tiene acceso a la medicación?».

El escritor rechaza que la historia que cuenta Te hice dios, el de una persona que quiere contagiarse de VIH y el que haya otras dispuestas a contagiar, sea más cruda que otras. «Realmente creo que estamos acostumbrados también a historias terribles, no sé si la costumbre hace el cariño, pero sí que hace que uno no se espante ante las realidades que porque se dan más, parece que están como más asumidas», reflexiona.

En la novela hay un personaje que se llama Marcos, es homosexual y está vinculado a un partido político con un dirigente que se llama Lluís. Pese a las coincidencias con la vida real, el escritor rechaza que sea autoficción. «El libro es completamente una novela, pero sí quise meter algún guiño. No pensé nunca que me fueran a preguntar qué hay de autoficción. De hecho, el narrador no me cae especialmente bien», comenta sobre esta cuestión.

Augusto presentó Te hice dios el pasado sábado, en la Fira del Llibre de Palma, durante una conversación con el también escritor Nadal Suau. Pese a haber publicado libros de poesía, hablar de esta novela le ha hecho sentir como un debutante ante el público, confiesa.

«Cuando empecé a trabajar en el libro tenía una imagen de una pieza de un artista que a mí me gusta mucho que justamente habla de un cuerpo menguante a través de un lirismo, que es lo que yo quería hacer. Yo tenía claro que quería hablar de aquel cuerpo que desaparece, pero hablarlo con una cierta carga poética», explica del proceso creativo de esta novela.

Además del deseo, del sexo, de la mentira, de la degradación del cuerpo, hay otros «subtemas» en ella, señala este autor, como el miedo. «Es lo que yo creo que antecede a la mentira. O sea, la mentira que hay en el libro es una mentira muy curiosa, no la voy a contar porque el libro perdería parte de su gracia, pero, de alguna forma, se sustenta en el miedo. ¿Qué somos capaces de hacer por miedo?», plantea el autor.