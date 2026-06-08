Katteyes anuncia su primera gira europea con paradas en Barcelona y Madrid

La artista chilena Katteyes ha confirmado su primera gira europea, que tendrá parada en distintas ciudades españolas, como Barcelona y Madrid, así como en París (Francia) entre junio y julio.

La gira por Europa de la cantante arrancará el 13 de junio en Madrid, en el festival Perreolab, mientras que el 21 de junio estará en la Fete de la Musique de París. Después volverá a España para actuar en el Metropoli Festival de Gijón (2 de julio), el Orgullo de Madrid (3 de julio), la Sala Apolo de Barcelona (16 de julio), el Boombastic Festival de Asturias (18 de julio) y el Mood Festival de Málaga (24 de julio).

Este anuncio llega en un año en el que artista ha consolidado su crecimiento artístico de manera internacional gracias a 'Deseo', su primer lanzamiento discográfico, que incluye colaboraciones junto a María Becerra, Kidd Voodoo, Jere Klein, Sinaka y Lucky Brown, entre otros.

La artista cuenta con más de 45 millones de seguidores en TikTok, 13,3 millones en Instagram, 9,2 millones de oyentes mensuales en Spotify, 464 millones de visualizaciones y 1,6 millones de suscriptores.

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Katteyes también fue la telonera de Bad Bunny en sus conciertos en Chile el pasado mes de enero, triunfó en el festival Lollapalooza, fue la artista chilena femenina con más números 1 en Chile en Spotify durante 2025 y fue portada de la campaña Spotify EQUAL 2025, proyectada en Times Square (Nueva York).