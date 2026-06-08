Antoni Gaudí, sobre Antonio Maura: «Parece que desprecia a todo el pueblo hablando conmigo en castellano»

El pensamiento y la voluntad son una única cosa, por eso la visita del Papa León XIV para participar en la santa misa en la Basílica de la Sagrada Família e inaugurar la Torre de Jesucrist, acompañado del obispo de Mallorca Sebastià Taltavull, sirve para conocer una parte de Antoni Gaudí que suele quedar oculta. La prueba más interesante es que la única entrevista que ofreció fue al arquitecto mallorquín Guillem Forteza, publicada el 15 de diciembre de 1917 en el periódico quincenal Vila-nova. El resultado es un documento extraordinario porque permite escuchar su opinión directa sobre cuestiones que van mucho más allá de la arquitectura, como la importancia de la lengua, el poder o la relación entre las élites y su propia comunidad.

En un momento, la conversación deriva hacia una cuestión interesante: qué pasa con determinados catalanes y mallorquines cuando llegan a los centros del poder en Madrid. Gaudí habla de dos figuras monumentales: Francesc Pi i Margall y Antonio Maura. El arquitecto catalán explica que ambos, de una manera u otra, habían acabado sacrificando una parte de su identidad para adaptarse al ambiente político madrileño: «Los dos, llegados a Madrid, se han preocupado demasiado por querer ser fieles a la mentira que respiraban».

"Valores del carácter mallorquín"

Cuando habla de Maura, la entrevista adquiere un interés particular. El político mallorquín representa una figura casi mítica dentro de la historia política de la isla. Tanto es así que, cien años después de su muerte, el Govern escribía en una nota: «Encarna los valores del carácter mallorquín, configurado a lo largo de siglos de una historia singular. Es considerado unánimemente el gran estadista de la historia contemporánea de España. Enemigos y adversarios ideológicos coetáneos reconocían que su acción política estaba exenta de intereses particulares o ambiciones de poder personal. Maura es el exponente más notorio, en el ámbito nacional, de una generación de mallorquines llena de figuras eminentes en sus respectivos campos».

Pocos mallorquines han tenido una proyección comparable dentro de la política española. El arquitecto explica en un momento que cuando hablaba en catalán con Maura, este le respondía en castellano, una decisión que no acaba de entender: «Maura, que bebiendo del espíritu de su tierra no habría sentido el dolor de la esterilidad de sus energías, al hablarle yo catalán respondió en castellano. Yo esto no lo comprendo. ¿Es que pensaba Maura que el catalán era una lengua inventada por mí, a propósito para molestarlo? Hablar catalán, para nosotros, es un obligado homenaje que hacemos a nuestro origen. Y él hablando castellano conmigo, siendo mallorquín, parece que desprecia a todo el pueblo que no tiene otra expresión que la lengua que yo le hablaba y que era precisamente la suya».

Víctimas del "espíritu forastero"

Para Gaudí, la lengua es una herencia viva que vincula a cada individuo con una comunidad, una memoria y una manera de entender el mundo. Por eso, cuando observa que figuras como Maura parecen alejarse de su lengua natural, no ve solo un cambio de hábito, sino el síntoma de una desconexión más profunda. Esta tentación, ver la lengua propia, la cultura o las raíces como un elemento secundario ante las exigencias del poder, del mercado o del éxito profesional, sigue existiendo hoy bajo formas diferentes. Más adelante, Gaudí insiste en el hecho de que los pueblos solo pueden aportar algo valioso al mundo cuando conservan su voz propia: «Cuando Maura no asistió a la Asamblea del día 19, es que persiste en la misma rigidez castellana. Bien mirado, los casos que acabamos de citar, más que enemigos del espíritu catalán son víctimas del espíritu forastero».

La vinculación con Mallorca del genio catalán es intensa. Tanto es así que en su retrato sobre el arquitecto, Josep Pla explica que «la evolución de la sensibilidad y de la mentalidad religiosa del arquitecto», reafirmada a través de los contactos con el obispo Joan Baptista Grau, «queda quizá cerrada como consecuencia de la amistad que tuvo, más tarde, en 1904, con el obispo Pere Campins, cuando este señor le encargó algunas obras de restauración de la catedral de la Ciutat de Mallorca».

Pla también escribe un artículo en castellano en su sección Calendario sin fechas en la revista Destino titulado En las espeluncas mallorquinas donde traza la relación entre Gaudí y Mallorca: «En su reacción antirracionalista, don Antonio Gaudí se acercó a las espeluncas mallorquinas. Gran matemático, constructor excelso, lúcido investigador de las posibilidades constructivas, huyó, como gato escaldado, de las facilidades de la arquitectura neoclásica, fría, racional. Cuando uno visita las cuevas de Mallorca, la memoria de Gaudí es permanente. Imitó las protuberancias de los techos desprovistos de filtraciones calcáreas, la brutalidad grotesca de las estalactitas arcaicas, las curvas de las masas de las paredes mineralógicas, rezumantes de ácido úrico cósmico. Cuando trabajó para la iglesia, dio a sus formas, todavía, la verticalidad del gótico. Cuando trabajó para la burguesía, trató de meter a sus clientes en un permanente ambiente de espelunca y de cueva —los abrigó en el puro grotesco—».

La influencia mallorquina

El arquitecto y escritor japonés Tokutoshi Torii, uno de los grandes expertos mundiales en la obra de Gaudí, explica que Mallorca tuvo una influencia decisiva en su formación, porque las cuevas de Artà y del Drac, el Torrent de Pareis y el paisaje kárstico mallorquín inspiraron lo que él llama el estilo «cueviforme abstracto», uno de los rasgos más originales de la obra gaudiniana, visible en el Park Güell, la Casa Batlló o la Façana del Naixement de la Sagrada Família. Además, sostiene que la restauración de la Seu de Mallorca influyó directamente en la configuración definitiva de las naves de la Sagrada Família, mientras que la Llotja de Palma, con sus columnas helicoidales, anticipó algunas de las soluciones estructurales que Gaudí desarrollaría posteriormente. En síntesis, Torii defiende que una parte esencial del lenguaje arquitectónico de Gaudí nace de su fascinación por la geología, el gótico y los grandes monumentos de Mallorca.

Para Tokutoshi Torii, la relación de Gaudí con Mallorca no fue circunstancial, sino profunda y sostenida en el tiempo. El arquitecto ya conocía la isla antes de su intervención en la Seu gracias a su vinculación con la Associació Catalanista d'Excursions Científiques, que organizó una expedición a Mallorca en la que probablemente participó. Años más tarde, durante los trabajos de restauración de la Catedral de Palma, Gaudí visitó reiteradamente las cuevas de Artà y del Drach acompañado de su colaborador Joan Rubió, convirtiendo estos espacios naturales en uno de los centros de su interés intelectual y artístico.

La fascinación era tan conocida entre su círculo más íntimo que Eusebi Güell le regaló un visor estereoscópico con una extensa colección de fotografías en relieve de las cuevas mallorquinas. Según el testimonio de Joan Matamala, Gaudí pasaba largos ratos contemplando aquellas imágenes, buscando en ellas formas, texturas y soluciones que después reconocería en su propia arquitectura. Para Torii, esta anécdota es reveladora porque muestra que las cuevas no eran simplemente una curiosidad paisajística para Gaudí, sino un auténtico laboratorio natural del que extraía inspiración para construir su particular lenguaje arquitectónico.

Arquitectura religiosa

En su obra, Josep Pla también sugiere en varias ocasiones que una parte de la universalidad de Gaudí está marcada por su experiencia en Mallorca, sobre todo porque entiende que una parte de la Sagrada Família nace dentro de la oscuridad húmeda de las cuevas mallorquinas. «Encontró allí todos los argumentos para justificar su horror por la arquitectura fría, racional, neoclásica. En su arquitectura religiosa todavía hay la verticalidad del gótico. De cerca, sin embargo, sus líneas aparecen cubiertas de escamas», escribe en otro artículo.

Antes de que Gaudí llegue a Mallorca, Maura organiza el primer viaje de Alfons XIII a Catalunya. Una de las paradas fue la Sagrada Família, donde el arquitecto explica al rey todos los detalles del proyecto que considera la gran misión de su vida. Lo hace con la pasión habitual, pero exclusivamente en catalán. La escena provoca una incomodidad insólita entre los presentes, según se explicó en crónicas posteriores. Gaudí actúa con absoluta naturalidad. No considera necesario cambiar de lengua ante el poder ni siente la necesidad de traducirse para hacerse entender.

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Pocos meses después, empieza la reforma de la Seu invitado por el obispo Pere Joan Campins. El encargo va mucho más allá de una simple intervención arquitectónica. Campins y Gaudí comparten la voluntad de adaptar el espacio interior de la Catedral a las nuevas corrientes litúrgicas que empiezan a extenderse por la Iglesia. Este movimiento renovador, del que el obispo mallorquín es uno de los principales impulsores, defiende una participación más activa de los fieles en las ceremonias, el uso de la música y del canto coral, y también la incorporación de la lengua propia a la vida litúrgica. El genio que encontró en la isla las formas que acabarían elevándose hacia el cielo defendió siempre que la universalidad no es el premio que se obtiene después de renunciar a las raíces, sino precisamente la recompensa que llega cuando se es capaz de ser fiel a ellas hasta el final.