Música
El Festival B de Barcelona suma a Guitarricadelafuente a su cartel
Natalia Lacunza y Raly cierran la programación de una edición que también cuenta con nombres como Rusowsky, Yung Beef, D. Valentino, La Plazuela, Sanguijuelas del Guadiana, Mushka y Maria Arnal
El Festival B de Barcelona, que se celebrará entre el 17 y el 19 de septiembre en el Parc del Fòrum, ha sumado a su cartel a Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza y Raly. Los nombres, con los que el festival completa la programación, se suman a los ya anunciados de Rusowsky, Yung Beef, La Plazuela, Mushka y Maria Arnal, informan los impulsores en un comunicado.
Asimismo, entre otros, actuarán también mvrk, Juicy Bae, Cupido, Jimena Amarillo, La Élite, Las Petunias, Alosa, Meritxell de Soto b2b Merca Bae, Sanguijuelas del Guadiana y Tristán!. Una combinación de nombres consolidados y nuevas voces de la música alternativa, urbana y emergente de la escena estatal.
Nueva incorporaciones
Entre las nuevas incorporaciones destaca Guitarricadelafuente, una de las voces más singulares de la música española contemporánea, que presentará en directo las canciones de su disco 'Spanish Leather' (2025), un trabajo que profundiza en su particular fusión entre tradición, pop y electrónica.
También se incorpora Natalia Lacunza, una de las figuras más reconocidas del nuevo pop estatal, que presentará 'N2STAL5IA' (2025), un trabajo que amplía su universo sonoro a través de una combinación de pop, electrónica e influencias R&B. Completa esta última tanda de confirmaciones Raly, una de las nuevas voces emergentes de la escena urbana catalana.
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