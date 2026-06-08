¿Qué famosos han asistido al Primavera Sound?

El Primavera Sound es uno de los festivales de música más importantes del panorama internacional, así que no es extraño ver a caras conocidas entre los asistentes de cada edición en el Parc del Fòrum. Este año, el cartel del festival contaba con cantantes como The Cure, Olivia Rodrigo (hizo un concierto sorpresa durante la última jornada), Addison Rae, PinkPantheress, Geese, Gorillaz, My Bloody Valentine, Doja Cat o Bad Gyal (aunque estas dos últimas no pudieron actuar debido a la lluvia que hubo el jueves en Barcelona). Por ese motivo, muchos famosos han decidido no perderse el evento.

Uno de los asistentes que más ha sorprendido ha sido Pedro Sánchez, que junto a su mujer Begoña Gómez asistió al Primavera Sound durante el último día. Después de haber estado con el papa León XIV por la mañana en la capital española, el presidente puso rumbo a Barcelona para venir al festival, donde estuvo acompañado de Salvador Illa. Además, Sánchez también estuvo hablando con Amaia Romero, Martin Urrutia y Juanjo Bona, cantantes que participaron en ediciones del programa 'Operación Triunfo'.

En la edición de este año también ha destacado la presencia de la familia Guardiola. El jueves, día en que el festival estuvo pasado por agua, Maria Guardiola, hija del técnico catalán, asisitó al festival junto a su madre, Cristina Serra. Allí se encontraron con Jordi Basté, presentador de 'El món a RAC1' y amigo de la familia. Pero eso no es todo, ya que el viernes, Pep Guardiola asistió al concierto de The Cure junto a su hija, donde se encontró con Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Xavi Puig, directivo responsable de la sección del Barça Femenino.

El cantante del grupo madrileño Carolina Durante, Diego Ibáñez, también hizo acto de presencia en el Primavera Sound. El artista apareció en el escenario durante el concierto de Barry B del sábado, con quién cantó 'Yo pensaba que me había tocado Dios'.

Algunos actores y actrices también han decidido no perderse el Primavera Sound de este año. Anna Castillo, una de las protagonistas de la serie que acaba de estrenarse 'Se tiene que morir mucha gente'; las hermanas Nicole y Chloe Wallace o Natalia Azahara y Hugo Arbués, actores de que aparecen en la trilogía de películas de 'A través de mi ventana', son algunas de las caras conocidas que han asistido.

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También se han dejado ver muchas influencers como Mariang Maturana, presentadora, junto a Carlos Peguer, del podcast de comedia y cultura pop 'La Pija y la Quinqui'; la creadora de contenido Carlota Marañón, que hace pocos meses lanzó su marca de ropa llamada Omara; la comunicadora de moda y creadora de Spain Gallery, Paula Viana (@thebackstagetalks), la estilista e inflencer Carla Paucar; Dan Renville, quien habla en redes sobre cultura pop y cotilleo; o Yai Hidalgo, influencer de moda y estilo de vida.