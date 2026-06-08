Estrenan el documental sobre la Biblia de Sant Pere de Rodes, con Lluís Roura y Narcís Bardalet como protagonistas

Después de muchos meses de investigación, rodajes y trabajo de realización, será el próximo sábado 13 de junio, a las seis de la tarde, la fecha escogida para el estreno oficial del documental de investigación sobre la Biblia de Sant Pere de Rodes con el pintor Lluís Roura y el forense Narcís Bardalet como actores principales de un amplio reparto. Dirigido por Jaume Simon, esta es una producción muy ambiciosa de los Amics de Sant Esteve de Pedret. Este documental, que incorpora nuevas líneas de investigación sobre los orígenes del monasterio remontándose más allá del siglo X, propone un viaje a los orígenes del saber medieval y de la memoria histórica vinculada a Sant Pere de Rodes, tomando como eje central la mítica Biblia medieval asociada al cenobio. Sus promotores explican que "la obra combina investigación histórica, recreación dramatizada, entrevistas con especialistas y una cuidada atmósfera visual y musical inspirada en el universo espiritual de la Alta Edad Media". El acto de proyección, de acceso gratuito, ha sido organizado por la asociación La Pedra d’Amarra con el apoyo del Ayuntamiento de El Port de la Selva.

El documental, que explora aspectos poco conocidos relacionados con los primeros monjes y el papel cultural y simbólico de Sant Pere de Rodes en la formación de la Cataluña medieval, cuenta con la participación del forense Narcís Bardalet y del pintor Lluís Roura como actores principales, junto con otros cuarenta figurantes y actores en la parte de ficción, así como con la colaboración de historiadores, arqueólogos e investigadores como Arnald Plujà, Antoni Egea, Àlex Valverde, Josep Bastardas, Bernard Rieu y Amadeu Recasens, además de equipos técnicos audiovisuales y diversos intérpretes de música antigua y tradicional para la creación de la banda sonora.

Una imagen promocional de esta producción documental / Amics de Sant Esteve de Pedret

Los rodajes, desarrollados durante más de ocho meses, se han llevado a cabo en espacios emblemáticos del Empordà y otros puntos de Cataluña, como el propio monasterio benedictino, pero también en Sant Esteve de Pedret, la playa de Garbet de Colera, la dels Monjos de la Vall en El Port de la Selva y el monasterio de Santa Maria de Ripoll. El documental incorpora además música antigua y tradicional, cantos en occitano con la participación del experto gastronómico y de cocina histórica Jaume Fabrega, y también diversas escenas de recreación medieval con Isidre Corominas de la asociación La Pedra d’Amarra y las remendadoras de redes de pesca del Port de la Selva. Según sus creadores, "'La Bíblia de Sant Pere de Rodes' es una reflexión sobre la memoria, el patrimonio y la transmisión del conocimiento a lo largo de los siglos, con una mirada poética e investigadora sobre uno de los grandes símbolos espirituales y culturales del país".

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Esta primera proyección del documental la organiza la asociación La Pedra d’Amarra con el apoyo del Ayuntamiento y de la Biblioteca Municipal del Port de la Selva, y que incluye una entrevista a la bibliotecaria Isabel Buscató, que también participó en los rodajes de la producción. La gira de presentaciones continuará posteriormente por diferentes localidades de la comarca. Así, el 11 de julio se proyectará en el centro cívico de Palau-saverdera; el 18 de julio, en el Espai Misteri de l’Aigua de Vilajuïga; y el 25 de julio, en la Casa de Cultura de Llançà. Todos estos actos se harán a las seis de la tarde.